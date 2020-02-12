سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو .. زحام مرورى بشارع الهرم بسبب زيادة الأحمال

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:46 ص
فيديو .. زحام مرورى بشارع الهرم بسبب زيادة الأحمال زحام مرورى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد شارع الهرم، منذ قليل اليوم الأربعاء، زحام مرورى في الاتجاه القادم من المريوطية للجيزة، بسبب زيادة الأحمال مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير.

وفيما شهد الشارع في الاتجاه القادم من الجيزة للمريويطة سيولة نسبية في حركمة السير مع ظهر كثافات خفيفة في مناطق الطالبية ونصر الدين.

كما شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وتواجدت أعلى الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .


زحام مرورى

زحام بشارع الهرم

المرور

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة