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فريق محاكاة يزور كلية الطب بيطرى بجامعة بنها استعدادا لتجديد الاعتماد الأكاديمى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:27 ص
فريق محاكاة يزور كلية الطب بيطرى بجامعة بنها استعدادا لتجديد الاعتماد الأكاديمى اجتماع فريق المحاكاة لكلية الطب البيطرى بمشتهر
القليوبية - نيفين طه

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قام الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، برئاسة فريق زيارة المحاكاة لكلية الطب البيطرى بمشتهر، والتى تقدمت لتجديد الاعتماد الأكاديمى وضم فريق المراجعة الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور سعد محمود مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة وعدد من خبراء الجودة بالجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام وممثلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وقال المغربى، أنه تم خلال الزيارة مناقشة وضع اللمسات النهائية للاستعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرا إلى أنه تم مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه فى المعايير الخاصة بالهيئة.

وأكد المغربى أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الطب البيطرى لتجديد اعتمادها، مشيراً إلى أنه تم وضع خطط للدعم الفنى من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

يذكر أن كلية الطب البيطرى كانت أول كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة بنها وتقوم الآن بتجديد الاعتماد الأكاديمى .

وقد نظمت كلية الطب البيطرى بمشتهر - جامعة بنها قافلة بيطرية لقرية العمار التابعة لمركز طوخ، وتأتى القافلة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتورة إيمان البيطار - المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، وبأشراف الدكتور محمد خالد محفوظ - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقال غانم إلى أنه تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد ٣٢ حالة أمراض باطنة ومعدية وتناسليات، وعدد ٢٢٧ حالة دواجن.

وأضاف إلى أنه شارك فى القافلة عدد ١٤ من أعضاء هيئة التدريس والأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية وعدد ٣٢ طالب وطالبة.

وأشار غانم إلى أن مشاركة الطلاب فى القوافل يأتى ضمن رفع المهارات العملية والمهنية والحقلية لهم بما يؤهل الخريج لسوق العمل فضلا عن الدور الذى تقوم به الكلية فى دعم الخدمات المجتمعية ورفع كفاءة وتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة القليوبية.

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اجتماع فريق المحاكاة لكلية الطب البيطرى بمشتهر

 

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اجتماع فريق المحاكاة لكلية الطب البيطرى بمشتهر
IMG-20200212-WA0002
اجتماع فريق المحاكاة لكلية الطب البيطرى بمشتهر

 

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اجتماع فريق المحاكاة لكلية الطب البيطرى بمشتهر

 


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