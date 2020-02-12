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غدًا.. انطلاق مؤتمر "تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:58 م
غدًا.. انطلاق مؤتمر "تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى"، غدًا الخميس، الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجارى بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك فى المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.

ويقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، بالإضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدار المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي.

كما يناقش المؤتمر موضوع "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم، والجلسة الثالثة تناقش موضوع "كيف نحفز من عملية التعلم؟: المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، والجلسة الرابعة بعنوان "كيف نحفز من عملية التعلم؟: التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، والجلسة الختامية ستكون بعنوان "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي".

وبدأت الوفود المشاركة في المؤتمر اليوم زيارات ميدانية للعديد من المدارس المصرية للتعرف على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال الإصلاح الشامل في المدارس.

 


التربية والتعليم

مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط

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