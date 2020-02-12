عميد كلية طب بنها يتفقد المستشفى الجامعي و يتابع تركيب المصاعد الجديدة

القليوبية- نيفين طه

تفقد اليوم الدكتور مصطفى القاضي "عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها" مستشفى بنها الجامعي، وذلك من أجل متابعة سير العمل وفقًا لضوابط العمل الصحيحة وبشكل أفضل، وتفقد خلال الزيارة غرف العمليات الموحدة، والتي من المقرر العمل على إنشائها، كما تفقد تركيب المصاعد الجديدة بمبنى الجراحة، والتي تم استبدالها بمصاعد حديثة على أعلى مستوى بعد الحادث الأليم منذ سنتين

وتفقد أيضًا سير العمل بأقسام الاستقبال مع التنبيه على تواجد الأطباء في كافة الاحتياجات الخاصة بالمرضى.

كما استمع خلال الزيارة لشكاوي عدد من المواطنين المرضى المترددين على المستشفى، وطلب بسرعة حل أي مشاكل قد تعوق تقديم خدمة صحية متكاملة للمريض.

وأعلن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، عن إنجاز المستشفيات الجامعية لنسبة 100٪من الشكاوى الإلكترونية، وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

كما أوضح الدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه بناء على تقرير مؤشرات قياس الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية فقد تم الرد على إجمالى 143 شكوى بواقع 141شكوى فردية، و2 شكوى جماعية ليكون معدل انجاز الشكاوى لعام 2019 بنسبة 100%.

وفى هذا السياق أشار الدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير للشؤون العلاجية، إلى أن المستشفى لها النصيب الأكبر فى الاستقبال والتعامل مع الشكاوى والتماسات المواطنين على مستوى جامعة بنها تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسرعة الحسم وانجاز الشكاوى.

ومن جانبه قدم الدكتور مصطفى القاضي التهنئة لمكتب خدمة المواطنين وذلك بإشراف أماني طلعت والشكر على دورهم وما بذلوه من جهد لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.

كما افتتح اليوم الدكتور مصطفى القاضي و الدكتورة راندا مصطفى "وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع" ندوة المناظير بمركز التعليم الطبي المستمر .

وعلى جانب آخر نظم مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الأربعاء ندوة تثقيفية حول مخاطر السمنة وعلاقتها بالأمراض السارية الضغط و السكر والكوليسترول بمشاركة عدد من مديري مركز الشباب تحدث فيها الدكتور محمود الصبروت مدير عام الشباب و الرياضة بالقليوبية عن أهمية ممارسة الرياضة فى حياة الإنسان و أنها وسيلة للتخلص من الأمراض فالإنسان الذى يمارس الرياضة يستطيع الوصول إلى جسم متناسق و قوى يقاوم الامراض و على رأسها مرض السمنة الذى يكون سببا فى امراض أخرى مثل السكرى و الضغط و الكوليسترول و امراض القلب و أن أهم و ابسط هذه الرياضات هى رياضة المشى فإذا مارسها الإنسان مرتين أو ثلاثة أسبوعيا فإنها تساعده على الاحتفاظ بنشاط و حيوية و صحة الجسم ثم تحدثت الدكتورة شريهان محمد على يوسف أخصائي الباطنة العامة و نائب رئيس قسم الباطنة بمستشفى التأمين الصحى ببنها موضحة أن السكر و الضغط و الكوليسترول هى فروع فى شجرة مميتة جذورها تتمثل فى متلازمة مقاومة الأنسولين