"عصابة التجمع".. تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه لـ8 مارس

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالتجمع، لجلسة 8 مارس، والمتهمون هم كلا من "س.ع"، و"غ.ا"، و "م.إ"، و "خ.ع"، و "خ.أ"، و "ف.ع"، و "ي.ف"، و "س.س".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد و أيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بنطاق دائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه "نبيل يوسف"، وكان ذلك بالطرطق العام بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاما المتهمالأول والرابع بإشهار الأسلحة النارية في وجهه، وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة في شل مقاومته وإحداث إصابته، والاستيلاء على المبلغ المالى الخاص به، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر لتلك السلاح.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة احتجاز المجنى عليه "نبيل يوسف"، دون إذن قانونى أو الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة .

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية، شهادة " نبيل يوسف" المجنى عليه، أنه وحال توقفه بالسيارة خاصته فوجىء بتوقف إحدى السيارات أمامه، وترجل منها 3 أشخاص "ملثمين"، حال إحراز 2 منهم لأسلحة نارية، مطلقين عيارين ناريين مما بث الرعب في نفسه، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وإحداث إصابته، واحتجازه لمطالبة أهليته بمبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وتضمنت ملاحظات النيابة، إثبات بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط هو عبارة عن بندقية آلية ماركة "فال" صناعة بلجيكية، وسليمة وصالحة للاستعمال بدون خزنة.