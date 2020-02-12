طالب يطور أداء كرسي "ذوى الإعاقة" للتحكم به عن بعد وتحديد موقعه.. فيديو

وتقدم الطالب على محمد على، بمدرسة منصور عامر، التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية في القليوبية، بفكرة مشروع طور خلاله أداء الكرسي المتحرك الخاص بالأفراد ذوى الإعاقة الحركية، مشيرا إلى أنه عمل على هذا المشروع للمساهمة في تقليل معاناة صديقه بالدراسة ومنطقته السكنية، والذي كان يفضل الخروج ليلا للبعد عن نظرات الناس له، إلى جانب صعوبة التنقل وأيضا وعدم تحديد مكانه، وهو ما كان يمثل لوالده صعوبة وخوفا عليه من أية مخاطر قد تواجهه.

وأكد الطالب على محمد علي "لـ "اليوم السابع"، أن فكرة مشروعه قائمة على وضع 2 كاميرا للمراقبة تم ربطهما على شبكة الانترنت العالمية لتحديد موقعه في أي مكان يتواجد به، إلى جانب وضع جهاز للتحكم بالكرسي نفسه عن بعد، تصل هذه القدرة التحكم بالكرسي وهو بدولة أخرى، عن طريق ربطه بأبليكيشن للتحكم به بالهاتف.

وتابع، أن الكرسي مثبت به 2 كاميرا للمراقبة، الأولى تراقب حالة صاحب الكرسي نفسه، والثانية محيطي لكشف المنطقة من حوله، موضحا أنه تم ربط موتور كل كاميرا بموتور الكرسي نفسه، وربط كل هذا عن طريق جهاز للتحكم بالكرسي نفسه من خلال وضع راوتر مثبت به شريحه يكون على اتصال مستمر بشبكة الانترنت للتحكم بالكرسي وتحديد موقعه.

وأوضح، أنه يجري أيضا تطويرات أخرى على المشروع من خلال تركيب "إكسسوار" على يد صاحب الكرسي يوضح حالته الصحية وقياس نبضات القلب، وتم من خلالها تحديد الحالة الصحية والتي يمكن على الفور توجيهه لأقرب مستشفى، مشيرا إلى أن الجهاز الحالي به بطارية تحركه لمسافة 3 كيلو متر، وحاليا يعمل على جهاز الشحن بالكرسي لتوليد طاقة ذاتيه تمكنه من تحريك الكرسي لمسافة تتخطى الـ 5 كيلو مترات.