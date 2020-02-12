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طالب يطور أداء كرسي "ذوى الإعاقة" للتحكم به عن بعد وتحديد موقعه.. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:29 م
طالب يطور أداء كرسي "ذوى الإعاقة" للتحكم به عن بعد وتحديد موقعه.. فيديو طالب يطور أداء كرسي ذوى الإعاقة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد معرض "القليوبية للعلوم والهندسة 2020"، في مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والذي افتتحه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، والذى أقيم برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، العديد من النماذج العملية الرائعة التي تخدم الدولة في العديد من قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، إلى جانب خدمة ذوى الإعاقة.
 
 
طالب يطور أداء كرسي ذوى الإعاقة (1)

وتقدم الطالب على محمد على، بمدرسة منصور عامر، التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية في القليوبية، بفكرة مشروع طور خلاله أداء الكرسي المتحرك الخاص بالأفراد ذوى الإعاقة الحركية، مشيرا إلى أنه عمل على هذا المشروع للمساهمة في تقليل معاناة صديقه بالدراسة ومنطقته السكنية، والذي كان يفضل الخروج ليلا للبعد عن نظرات الناس له، إلى جانب صعوبة التنقل وأيضا وعدم تحديد مكانه، وهو ما كان يمثل لوالده صعوبة وخوفا عليه من أية مخاطر قد تواجهه.

طالب يطور أداء كرسي ذوى الإعاقة (2)

وأكد الطالب على محمد علي "لـ "اليوم السابع"، أن فكرة مشروعه قائمة على وضع 2 كاميرا للمراقبة تم ربطهما على شبكة الانترنت العالمية لتحديد موقعه في أي مكان يتواجد به، إلى جانب وضع جهاز للتحكم بالكرسي نفسه عن بعد، تصل هذه القدرة التحكم بالكرسي وهو بدولة أخرى، عن طريق ربطه بأبليكيشن للتحكم به بالهاتف.

طالب يطور أداء كرسي ذوى الإعاقة (3)

وتابع، أن الكرسي مثبت به 2 كاميرا للمراقبة، الأولى تراقب حالة صاحب الكرسي نفسه، والثانية محيطي لكشف المنطقة من حوله، موضحا أنه تم ربط موتور كل كاميرا بموتور الكرسي نفسه، وربط كل هذا عن طريق جهاز للتحكم بالكرسي نفسه من خلال وضع راوتر مثبت به شريحه يكون على اتصال مستمر بشبكة الانترنت للتحكم بالكرسي وتحديد موقعه.

طالب يطور أداء كرسي ذوى الإعاقة (4)

وأوضح، أنه يجري أيضا تطويرات أخرى على المشروع من خلال تركيب "إكسسوار" على يد صاحب الكرسي يوضح حالته الصحية وقياس نبضات القلب، وتم من خلالها تحديد الحالة الصحية والتي يمكن على الفور توجيهه لأقرب مستشفى، مشيرا إلى أن الجهاز الحالي به بطارية تحركه لمسافة 3 كيلو متر، وحاليا يعمل على جهاز الشحن بالكرسي لتوليد طاقة ذاتيه تمكنه من تحريك الكرسي لمسافة تتخطى الـ 5 كيلو مترات.

 


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طالب بالقناطر الخيرية

معرض القليوبية للعلوم والهندسة 2020

كلية هندسة بنها

جامعة بنها

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