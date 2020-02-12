ضبط 37 قطعة سلاح وتنفيذ 2395 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد ورئاسة اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير مباحث المديرية، أستهدفت الحملة حائزى الأسلحة النارية، وكذلك تجار المواد المخدرة، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39 و6 بندقية خرطوش عيار 12 و3 طبنجة عيار 9 مم و17 فرد روسى محلى الصنع و7 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و5 أسلحة بيضاء بإجمالى 37 قطعة سلاح.

وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة "8" قرص ترامادول المخدر حيازة المتهم " أبو بكر م م م " 31 سنة عامل ومقيم بندر المنشاة، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وفى مجال ضبط حالات الإشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه من ضبط "35 " حكما قضائيا وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 2395 " حكم متنوعا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ترحيل المتهمين.

وانهت الحملة أعمالها فـى مجال مخالفات المرافق تم ضبط 69 مخالفة متنوعة وفـى مجال التموين ، تم ضبط 54 قضية تموينية من بينها " 7 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس و" 4 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و قضية حيازة سلع مجهولة المصدر.