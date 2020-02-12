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ضبط 2105 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالغربية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:47 م
ضبط 2105 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالغربية مستلزمات طبية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية لشركة مستلزمات طبية شهيرة بمدينة طنطا.

 

وكانت معلومات قد وردت لإدارة الرقابة بمديرية التموين بالغربية، بوجود كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان منتهية الصلاحية داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا.

 

ووجه وكيل وزارة التموين، بتشكيل حملة مكبرة لاستهداف الشركة، والتحفظ على بها من مستلزمات منتهية الصلاحية، وتم استهداف الشركة وعثر بداخلها على 310 جهاز محاليل بتواريخ إنتاج 2004، 2006، 2009 وتاريخ الانتهاء نوفمبر 2011، وتم ضبط 180 علبه زيت 200 ملي تاريخ الانتهاء 9/2018، و117 علبه شمع خاصة بالأسنان  إنتاج 1/2006، كما تم ضبط 1498 علبه خاصة امتصاص الدم في عمليات تمويت العصب إنتاج 1/2014 و 1/2015، وتم تحرير المحضر برقم 4778 /2020 جنح ثان طنطا ضد" السيد.س.ع" المسئول عن الشركة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

كما تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط طن و950 كيلو سمك ماكريل منتهي الصلاحية داخل ثلاجة بطريق طنطا زفتى، قبل بيعهم بالأسواق.

 

كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات لإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية، ووردت معلومات بوجود أسماك ماكريل منتهية الصلاحية، داخل ثلاجة بطريق زفتى طنطا، وتم إعداد مأمورية مكبرة استهدفت الثلاجة، وتم ضبط "عامر.ح.م" المدير المسئول عن الثلاجة، وعثر بداخلها على طن و950 كيلو سمك ماكريل منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

من ناحية أخرى، تمكنت لجنة من إدارة الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم، داخل مخبزين بالمحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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