ضبط صاحبة مخبز استولت على 79 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأثمرت الجهود عن ضبط (904) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية (منتجات الألبان) بدائرة مركز شرطة ميت غمر (بمحافظة الدقهلية) لحيازته (10,140 طن "جبن رومى - ألبان") بدون مستندات مجهولة المصدر .

وتمكنت الحملات من ضبط مالكة مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة رشيد (بمحافظة البحيرة) لتصرفها فى (14,200 طن دقيق بلدى مدعم) من خلال بيعها فى السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية (79390 جنيها تقريبًا)، فضلًا عن ضبط مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج) لحيازته (70560 عبوة مشروبات سريعة التحضير) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا (20736 عبوة من ذات النوع) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

ونجحت الجهود فى ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,250 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – زيت طعام – شيكولاتة خام - بودرة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج"، وكذا (200 قطعة سلع غذائية "كيك") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى".