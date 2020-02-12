سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحبة مخبز استولت على 79 ألف جنيه من أموال الدعم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:20 م
ضبط صاحبة مخبز استولت على 79 ألف جنيه من أموال الدعم مخبز - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

 

وأثمرت الجهود عن ضبط (904) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية (منتجات الألبان) بدائرة مركز شرطة ميت غمر (بمحافظة الدقهلية) لحيازته (10,140 طن "جبن رومى - ألبان") بدون مستندات مجهولة المصدر .

 

وتمكنت الحملات من ضبط مالكة مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة رشيد (بمحافظة البحيرة) لتصرفها فى (14,200 طن دقيق بلدى مدعم) من خلال بيعها فى السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية (79390 جنيها تقريبًا)، فضلًا عن ضبط مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج) لحيازته (70560 عبوة مشروبات سريعة التحضير) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا (20736 عبوة من ذات النوع) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

 

ونجحت الجهود فى ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,250 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – زيت طعام – شيكولاتة خام - بودرة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج"، وكذا (200 قطعة سلع غذائية "كيك") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى".


حملات تموين

مخابز

السوق السوداء

الدعم

الداخلية

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة