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ضبط بلطجى اعتدى على مواطن بحدائق القبة بعد تداول فيديو له

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:55 م
ضبط بلطجى اعتدى على مواطن بحدائق القبة بعد تداول فيديو له وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بمنطقة حدائق القبة.

 

وتبين أن المجنى عليه يتضرر من أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما حول الجيرة مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى بالرأس، وعلل عدم إبلاغه خشية تعدى المشكو فى حقه عليه مرة أخرى وتم ضبط المتهم، حيث اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وعلى جانب آخر، عقب نشر إستغاثة على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بسرقة سيارة نقل مُحملة بكمية من قطع غيار الدراجات النارية بمنطقة الوراق بالجيزة.. نجح رجال الشرطة فى ضبط 4 أشخاص (لهم معلومات جنائية) لتورطهم فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان السيارة وتم إعادتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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بلطجة

حملات امنيه

الداخلية

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