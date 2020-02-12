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صور.. وفود طلابية من 7 جامعات يزورون دير السيدة العذراء بدرنكة فى أسيوط

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:06 م
صور.. وفود طلابية من 7 جامعات يزورون دير السيدة العذراء بدرنكة فى أسيوط جانب من الزيارة
أسيوط - ضحا صالح

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تلقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تقريراَ من الدكتور شحاتة غريب  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تنظيم الجامعة زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة فى فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية المتكاملة لطلاب كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية من مختلف الجامعات المصرية لدير السيدة العذراء بدرنكة، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضية، والنقابة العامة للمهن الرياضية بعنوان " كلنا مصر" بمشاركة 7 وفود طلابية من جامعة أسيوط ، سوهاج ، كفر الشيخ ، الفيوم ، جنوب الوادي ،شبين الكوم ، المنصورة.

وأشار الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية إلى استمرار فعاليات الملتقى بانطلاق مسابقة الأسرع 100م بنين و 50 م بنات حيث تشارك كل جامعة بعدد 2 لاعب بنين و 2 لاعب بنات وتقام المسابقة لنظام التصفيات بتطبيق القانون الدولي للهواء في تحكيم المسابقات و أعقبها انطلاق مسابقة العباقرة  لقياس المعلومات العامة لدى الطلاب المشاركين فى المجالات العلمية و التي تشمل اختبار الطلاب في مجالات الأدب والعلوم و الجغرافيا و التاريخ و الرياضة و أسئلة الذكاء و مشاهير الرياضة و الفنون وتقام المسابقة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ، وكذلك انطلاق مسابقة إلقاء الشعر والتي تشارك كل كلية بورقة بحثية فى الرياضية و الانتماء الوطني ، الرياضة والبطالة ، الرياضة والإدمان ، الرياضة والمنشطات ، الرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي  ويتكون كل فريق من 3 طلاب و يقوم الطلاب بعرض الورقة البحثية باستخدام برنامج البوربونيت لمدة 10دقائق ولا يزيد عدد الأوراق عن 15 ورقة على أن تختتم فعاليات الملتقى يوم الخميس 13 فبراير الجاري .

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (10)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة 

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (11)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة 

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (12)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة 

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (13)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة 

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (14)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة 

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (15)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة 

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (18)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة 

 

جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة (19)
جامعة أسيوط تنظم زيارة سياحية للوفود الطلابية المشاركة

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الملتقى الاول للانشطة الطلابية

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