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صور.. وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية يصل إلى رومانيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:00 ص
صور.. وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية يصل إلى رومانيا وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية عادل بن أحمد الجبير
وكالات

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وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إلى جمهورية رومانيا في زيارة رسمية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست،أمس، وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.

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وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

يُشار إلى أن الرئيس الرومانى كلاوس ايونيس، كلف خلال الأيام القليلة الماضية، رئيس الوزراء لودوفيتش أوربان الذى فقدت حكومته ثقة البرلمان أمس، بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

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وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن هذا التكليف يأتى بعد تصويت البرلمان الروماني، أمس الأربعاء، على حجب الثقة عن حكومة أوربان؛ بناء على اقتراح مقدم من اثنين من أحزاب المعارضة وهما حزب "الديمقراطيين الاجتماعي" و"التحالف الديمقراطي" حيث قوبل هذا الاقتراح بتأييد 261 عضوا مقابل اعتراض 139 عضوا بالبرلمان.

ويشار إلى أن البرلمان الرومانى قرر التصويت على الثقة فى الحكومة بسبب طرح مشروع قانون مثير للنزاع، حظى بتأييد الحكومة وتضمن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات فى رومانيا، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة فى رومانيا أواخر العام الجاري.

 


رومانيا

السعوديه

الجبير

بوخارست

الخارجيه السعوديه

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