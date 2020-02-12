صور.. ندوات للتوعية بمنظومة التأمين الصحى والكشف على طلاب مدارس مطروح والأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم فى محافظة مطروح، لفحص طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس المختلفة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي أطلقتها هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، فى إطار استكمال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لفحص تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

وقالت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بمحافظة مطروح، إن الحملة بدأت بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لخدمة طلاب وتلاميذ المدارس، وتقديم الرعاية الصحية، بصورة أفضل.

وأضافت مدير التأمين الصحي بمحافظة مطروح، أن الحملة تستهدف 98 ألف و 736 من طلاب وتلاميذ المرحلة الابتدائية، للوصول للمستهدف على مستوى المحافظة، فى مدارس الحضر والريف البالغ عددها 538 مدرسة ومعهد أزهري.

وأوضحت مدير التأمين الصحي بمطروح، أن الكشف الطبي على التلاميذ، يشمل الفحص وقياس وزن الطالب والطول والهيموجلوبين، وذلك داخل المدارس، دون التأثير على سير العملية التعليمية، وانه يتم تحويل الحالات الإيجابية، لعيادات الإحالة التابعة للتأمين الصحي، فى جميع مراكز ومدن المحافظة لتلقى العلاج بالمجان .

ومن جانبه، وجه محافظ مطروح، بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات، لضمان إجراء المسح لجميع الطلاب بالمحافظة، للنهوض بصحة الطفل، والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا، في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكانت المرحلة الثانية من مبادرة الكشف على أمراض الأنيميا، قد انطلقت يوم الاثنين الماضي، فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثانى، وهى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى، من أجل تكوين أجيال ذات بنية وصحة سليمة، ضمن حزمة من المبادرات الصحية التى تستهدف علاج وسلامة المواطنين، فى مختلف التخصصات.

وفى سياق آخر، أشادت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بإدارة مدرسة مطروح الثانوية الصناعية الفنية بنات، بحي الشروق في منطقة الكيلو 7، وبمهارات الطالبات فى المجالات الصناعية المختلفة، خاصة الطباعة والتفصيل والزخرفة والكهرباء، خلال جولة تفقدها للمدرسة الفنية، ومدرسة العبور الابتدائية بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدارس مطروح.

وأكدت نائب محافظ مطروح، خلال تفقدها لورش التدريب بالمدرسة، على توجه الدولة وتشجيع ودعم التعليم الفني، مع اهتمام محافظة مطروح، برعاية أنشطة الطلاب فى المجالات والمشروعات المختلفة، والعمل على إقامة وتنظيم المعارض والمشاريع، لدعم مهاراتهم وصقلها و الاستفادة المادية من العائد الاقتصادي لمنتجاتهم، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع المحلى.

كما تفقدت الدكتورة دينا عثمان، مدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق في منطقة 7، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ووجهت بأهمية التوعية الصحية للطلاب، مع مشاركة أولياء الأمور، وعدم استعمال التليفونات المحمولة أثناء اليوم الدراسي، مع مراجعة إجراءات أمن بوابة المدرسة، بين الفترتين الدراسيتين، صباحاً ومساءً، حرصا على سلامة الطلاب.

وأشادت بجهود إدارة مدرسة العبور، فى تصعيد 4 أفلام تعليمية باللغة الانجليزية، لوضعها على موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال المعهد البريطاني، وكذلك حصول رياض الأطفال بالمدرسة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن قصة حق الشهيد.

وأكدت نائب محافظ مطروح، أنه سيتم المرور المفاجئ على مدارس المحافظة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

كما تفقدت الدكتورة دينا عثمان الدسوقي نائب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بحي الشروق في منطقة الكيلو7، والوحدة الصحية بالكيلو بحي الزهور في منطقة 4، بمدينة مرسى مطروح، وأشادت بمستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة للأهالي، والتزام الأطقم الطبية والتمريض بالتواجد في مكان العمل، وتأكدت من حسن التعامل مع المرضى، من خلال سؤال المواطنين المترددين على الوحدتين، كما استمعت لمطالب تطوير الوحدتين.

وتابعت نائب محافظ مطروح، مدى توافر الأدوية اللازمة، والتأكيد على ضرورة الاطمئنان على مدة صلاحية الأدوية، ووجهت بالتخلص الآمن من المخلفات الطبية، والتشديد على الاهتمام بالنظافة، وعرض قائمة بأسعار الأدوية والمستلزمات والوسائل الطبية المختلفة لتعريف الأهالي بها كوسائل تنظيم الأسرة وغيرها، مع الاستمرار بمستوى أداء الوحدتين، كنموذج مشرف من الالتزام والانضباط، من فريق عمل الأطباء والتمريض، مع أهمية التزام جميع الوحدات الصحية الأخرى على مستوى المحافظة بمستوى الأداء.

واستمعت نائب محافظ مطروح، لعرض بعض المشكلات بالوحدات الصحية، خاصة أهمية العمل على رفع كفاءة المباني، وأكدت أنه تم عرض هذا الملف، على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي وجه بوضع الحلول السريعة والفورية، لتطوير الوحدتين لمزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

كما تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال، لمتابعة تلافى عدد من ملاحظات مرورها السابق على المستشفى.

وأوضحت نائب محافظ مطروح، أنه بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، سيتم المرور الدوري والمفاجئ على جميع المستشفيات والوحدات الصحية، على مستوى المحافظة، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للارتقاء بها لتحسين مستوى الأداء و مدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.

وفى الأقصر، قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، جولة لمتابعة أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر، وذلك برفقة الدكتور محمود عبد الوهاب يوسف مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي، وجمال عبد العزيز سكرتير المدينة، وذلك بعد استكمال المبادرة لدى عود التلاميذ والطلبة للمدارس فى الفصل الدراسى الثانى.

وقال رئيس مركز ومدينة البياضية – خلال الجولة – إنه شهدت مدارس المرحلة الابتدائية بالمدينة، انطلاق فعاليات مبادرة "الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم"، حيث أنه تقرر مع عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء الفصل الدراسى الثانى، البدء فى فعاليات المبادرة التى أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنسقى الحملة كل من الدكتور أحمد الخضرى نائب مدير الفرع، والدكتورة رحاب على مدير المكتب الفني.

فيما أكد الدكتور محمود عبد الوهاب يوسف مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي، أن المبادرة المستهدف منها عدد 7747 طالب موزعين على 25 مدرسة على مستوى المحافظة، والمستهدف منها فى مدينة البياضية 2872 طالب موزعين على 7 مدارس مختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم فحصه خلال يومين هو 472 طالب بالمدينة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الأنيميا مبكراً.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم فحص حوالي 2225 طالب وطالبة فى فعاليات تلك الحملة بمشاركة 12 فريق طبى بإجمالي حوالى 38 ألف و500 طالب بـ70 مدرسة ومعهد، كما وجه الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحى بالأقصر، بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لضمان المسح للطلاب، وتأتى الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي.

وعلى جانب آخر، عقد أحمد عبادي أحمد الوكيل الثقافي لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعاً بموجهي العموم ومديري المراحل التعليمية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات سير وانتظام العملية التعليمية بالمعاهد، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مع عودة الفصل الدراسى الثانى وعودة التلاميذ والطلاب للمدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

وخلال اللقاء ناقش عبادي موجهي العموم في تقارير المتابعات الميدانية، والتأكد من سير العملية وفق الخطة المدرجة ووفقاً للمقررات الدراسية وتم التأكد من أنه لا توجد أي مشكلات تعيقها، وتم التشديد على حصر الطلاب ضعاف المستوى في الفصل الدراسي الأول وتنفيذ برامج علاجية لتحسين مستواهم، وإبلاغ أولياء الأمور بنتائج الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بتفعيل برنامج " أخ ثان .. والرابط إنساني " لنبذ العنف وتقبل الآخر ونشر القيم الإنسانية والمساواة، هذا بالإضافة إلى استلام معهدي المنشاة العماري والقرنة بعد الترميم من خلال الإدارة الهندسية.

كما واصلت محافظة الأقصر، فعاليات التجهيز لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر انطلاقه مطلع مارس المقبل، وذلك بعقد سلسلة من الندوات في مختلف أرجاء مدن محافظة الأقصر لتوعية الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى بالمنظومة الصحية الجديدة، حيث شهدت مدينة أرمنت عقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وبحضور العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، تم خلالها التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل للموظفين.

وخلال الندوة تم الإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات الحضور فيما يخص الموظفين وذويهم داخل المنظومة، وحاضر بالندوة الدكتور محمد حسن منسق التوعية الميدانية بمحافظة الأقصر عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ومن إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بالأقصر دكتور باسم نبيل بشير، دكتورة ماري مرقص.

وفي مدينة القرنة شهدت قاعة مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، تنظيم ندوة تعريفية للمواطنين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القرنة العميد علاء عبد الجابر، والدكتور محمد حسن منسق التوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات مركز ومدينة القرنة ومديرية الصحة بالأقصر.

وتأتي الندوة استمرار لحملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة، الأمر الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل وكيفية التسجيل في المنظومة.

وكان قد شهد ديوان عام محافظة الأقصر، ندوة تعريفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقه مطلع شهر مارس المقبل، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى الإدارات والمديريات بتوعية الموظفين بكافة المصالح الحكومية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واستعرض القائمون على الندوة بديوان محافظة الأقصر، مميزات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتعريف بالخدمات الطبية المختلفة التى سيتلقاها المنتفعين، وتمت الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة لتعريف المواطنين بما لهم وما عليهم، ومن الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم ندوات توعوية للموظفين فى القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك فى إطار الإستعداد لتنفيذ التشغيل التجريبى للمنظومة بالأقصر الشهر المقبل.



انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس مطروح



انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس مطروح



انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس مطروح



انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس مطروح



انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس مطروح



انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس مطروح



لقاء للوقوف علي آخر مستجدات العملية التعليمية بمعاهد الأقصر الأزهرية



لقاء للوقوف علي آخر مستجدات العملية التعليمية بمعاهد الأقصر الأزهرية



مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس الأقصر



مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس الأقصر



مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس الأقصر



مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس الأقصر



نائب محافظ مطروح تتفقد وحدتين صحيتين وتشيد بمستوى الخدمة الطبية



نائب محافظ مطروح تتفقد وحدتين صحيتين وتشيد بمستوى الخدمة الطبية



نائب محافظ مطروح تتفقد وحدتين صحيتين وتشيد بمستوى الخدمة الطبية



نائب محافظ مطروح تتفقد مدرستي الفنية بنات والعبور الابتدائية



نائب محافظ مطروح تتفقد مدرستي الفنية بنات والعبور الابتدائية