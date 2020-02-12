صور.. محافظ الإسماعيلية: تكثيف ندوات التوعية الصحية ومكافحة العدوى للطلاب

الإسماعيلية – فريق المحافظات

أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية مفاجئة، صباح اليوم بالمرور على المدارس للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية وسير العمل بالمدارس بعد بداية النصف الثانى من العام الدراسى .

وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية والتى رافقه خلالها المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ونائبه الدكتور عادل عثمان، زيارة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بحى ثان.

وخلال الزيارة حرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية وإلتقى بالتلاميذ والمعلمين وتابع معهم موقف التدريس بالمناهج المختلفة، كما تفقد الملاعب وقاعات الأنشطة كما أستمع المحافظ الى مقترحات الطلاب وآرائهم.

وخلال الزيارة أعطى "بشارة"، توجيهات بضرورة تكثيف الندوات التثقيفية للطلاب للتوعية الصحية ومكافحة العدوى والوقاية من الإصابة بالأمراض.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بمستوى المدرسة والنظافة العامة ونسبة حضور الطلاب وإنتظام العملية التعليمية.

ويذكر أنه قد أستقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلة، والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية وفدًا شبابيًا كبيرًا يضم عددًا من شباب الدول العربية والأفريقية خلال زيارتهم للإسماعيلية فى إطار تبادل الوفود الشبابية فيما بين مصر ومختلف دول العام والذى يتم بالتنسيق التام مع وزارة الشباب والرياضة.

ويضم الوفد ممثلى أكثر من 12 دولة عربية وأفريقية تشمل الصومال وجيبوتى وجزر القمر والسودان وتونس وفلسطين وسلطنة عمان والأردن واليمن وموريتانيا والبحرين والجزائر.

وتأتى زيارة الوفد الشبابى لمحافظة الإسماعيلية فى إطار فعاليات سفينة قناة السلام وتحت شعار "حلم واحد .. هدف واحد .. القاهرة عاصمة الشباب العربى 2018" وذلك للتعرف على أهم المشروعات القومية والتنموية الكبرى بمحافظات القناة الثلاث والمشروع القومى الكبير لتنمية منطقة قناة السويس وما تشهده مصر من انجازات غير مسبوقة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أستقبل وفد الشباب خلال زيارتهم لمكتبة مصر العامة بمنطقة الشيخ زايد وزيارة وتفقد معرض مركز الوثائق التاريخية للإسماعيلية المقام بالمكتبة والاستماع إلى شرح توضيحى قدمه عبد الغنى الجندى رئيس مجلس أمناء مركز الإسماعيلية للوثائق وصاحب فكرة إنشاؤه والذى شرح للشباب تاريخ الإسماعيلية منذ نشأتها مرورًا بسرد تاريخ قناة السويس ومشروع قناة السويس الجديدة شريان الحياة للعالم.



محافظ الإسماعيلية أثناء تفقده فصول مدرسة عمر مكرم



محافظ الإسماعيلية أثناء تفقده فصول مدرسة عمر مكرم



محافظ الإسماعيلية أثناء تفقده فصول مدرسة عمر مكرم



محافظ الإسماعيلية أثناء تفقده فصول مدرسة عمر مكرم



محافظ الإسماعيلية أثناء تفقده فصول مدرسة عمر مكرم



محافظ الإسماعيلية أثناء تفقده فصول مدرسة عمر مكرم



محافظ الإسماعيلية أثناء تفقده فصول مدرسة عمر مكرم