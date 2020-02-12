صور.. قطار 997 يصطدم بسيارة نقل بدون لوحات بمدينة إسنا وإصابة 3 مواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 3 مواطنين بكسور وكدمات وتم بتر قدم أحدهم بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، في اصطدام قطار قادم من أسوان في طريقه للقاهرة في سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها في معبر غير قانونى بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا، وانتقل علي الفور قيادات مجلس مدينة إسنا لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيات إسنا التخصصي والأقصر الدولى لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، ورفع السيارة من موقعها وتسيير حركة القطار بصورة طبيعية.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقي اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باصطدام القطار رقم 997 القادم من محافظة أسوان في طريقه محافظة الإسكندرية، في سيارة زرقاء اللون نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها بمعبر غير شرعى بقرية الحلة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمدينة إسنا، وذلك تحت إشراف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن انشطار السيارة نصفين وإصابة كل من "حسن.ا.ا" سائق السيارة، و"يوسف.ع.ر" راكب بالسيارة، و"شعبان.م.س" راكب آخر، وتم على الفور نقل المصابين الاثنين الأول والثاني لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والثالث إلي مستشفي الأقصر الدولي بعد بتر قدمه في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان قد لقى طفلين مصرعهما فى حريق وإصابة خلال اللهو بأحد نوادى مدينة إسنا، وأصيب 9 مواطنين فى عدد من الحوادث المرورية المتفرقة فى الطرق الصحراوية والزراعية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثماني الطفلين المتوفيين لمشرحة مستشفي إسنا التخصصى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.