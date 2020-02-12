صور.. فرق طبية داعمة من مختلف الأماكن فى الصين لمكافحة كورونا فى هوبى

وكالات

إستقبلت مقاطعة هوبى الصينية، العديد من الفرق الطبية المختلفة من كافة أرجاء الصين، للمشاركة في تقديم الرعاية للمصابين بفيروس كورونا في المقاطعة التي ظهرت في إحدى مدنها وهى ووهان أول حالة إصابة بالفيروس في أواخر شهر ديسمبر الماضى، حيث نشرت وكالة الأنباء الصينية صورا لبعض الفرق الطبية المتوجهه إلى المقاطعة.

وكانت الصحة الصينية، أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا لـ 974 حالة وفاة، بينهم 103 حالة جديدة في إقليم هوبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى تقرير يومى، أنه تم تسجيل 3062 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، و97 حالة وفاة جديدة 91 حالة وفاة منها في مقاطعة هوبي بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالتان في مقاطعة آنهوي، وحالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونغ جيانغ وجيانغشي وهاينان وقانسو.

وأضافت ، أنه تم تسجيل 4008 حالات جديدة مشتبه بها مبينة ان 296 مريضاً ساءت أحوالهم الصحية بينما لا يزال 6484 مريضا في حالة حرجة في حين غادر ما مجموعه 3283 شخصا المستشفى بعد شفائهم. وقالت اللجنة انها تتابع 399487 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 29307 اشخاص خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 187518 شخصا آخر تحت المراقبة الطبية.

وأشارت الى تسجيل منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 36 حالة إصابة مؤكدة حتى نهايةأمس، الأحد من بينها حالة وفاة واحدة بينما تم تسجيل عشر حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة إصابة في تايوان.

فيما كشف ليو كون وزير المالية الصيني، أن حكومته أنفقت 31.6 مليار يوان (ما يعادل 4.5 مليار دولار)، حتى الآن، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.