صور .. طلاب مدرسة موط الزراعية بالداخلة يحصدون محصول البطاطس بعد زراعتها بالمدرسة

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى ، اليوم الأربعاء عن بدء مدرسة موط الثانوية الزراعية بإدارة الداخلة التعليمية، العمل فى حصاد محصول البطاطس صنف كارا مرتفع الانتاج، والتى تمت زراعته على مساحة 2 فدان ضمن محاصيل الخضر بمزرعة المدرسة وبالتعاون بين قسم الخضر والمحاصيل بالمدرسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتوجيه الإهتمام بالتعليم الفنى.

وأكد المرغنى ، أن ذلك يأتى لأول مرة بالمدارس الزراعية بالمحافظة ، وذلك بهدف التوسع بالزراعات داخل المدارس الزراعية والتدريب العملى للطلاب ومنحهم الخبرات للإنطلاق نحو سوق العمل الحر .

أضاف مرغنى أن مدرسة موط الزراعية تساهم فى تحقيق دخل متزايد وفقا لحجم مبيعاتها السنوية إلى جانب تحقيق الإكتفاء الذاتى وطرح المنتج أمام المواطنين بأسعار مخفضة تنافس السوق وقدم شكره لفريق العمل داخل المدرسة وإدارة الداخلة التعليمية لتلك المجهودات المتميزة داخل المدرسة من أجل الارتقاء بالعمل، وخروج المنتج بمواصفات جودة عالية وصحية .

جدير بالذكر أن مدرسة موط الزراعية حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية منذ عدة أعوام فى حجم مبيعات منتجاتها والتى تجاوزت 2 مليون جنيه خلال العام الدراسى وخضعت لعملية احلال وتطوير فى كافة الاقسام الدراسية بها ونجحت ادارة المدرسة فى تحقيق سمعة طيبة للمنتجات الغذائية التى تطرحها فى منافذ البيع الخاصة بالمدرسة والتى تلقى رواجا كبيرا لدى المواطنين نظرا لجودتها العالية .



طلاب مدرسة موط الزراعية بالداخلة يحصدون محصول البطاطس

طلاب مدرسة موط الزراعية بالداخلة يحصدون محصول البطاطس

حصاد محصول البطاطس