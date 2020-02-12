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صور .. ضبط 300 عبوة دواء بيطرى مجهول المصدر بالشرقية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:19 م
صور .. ضبط 300 عبوة دواء بيطرى مجهول المصدر بالشرقية الأدوية البيطرية المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكنت مديرية الطب البطرى بمحافظة الشرقية، من ضبط 300 عبوة لـ 28 صنف دواء بيطرى مخالفة " منتهى الصلاحية ، مجهول المصدر " بمركز بيع الأدوية البيطرية بمركز الحسينية" ، وذلك فى إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى بالشرقية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شنت إدارة الخدمات ، بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز الحسينية، لضبط الأدوية والعيادات المخالفة فى إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

ومن خلال الحملة تم المرور على 3 مراكز بيع أدوية بيطرية وتحرير محضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص، وضبط 300 عبوة لـ (28 صنف) دواء بيطرى مخالف "منتهى الصلاحية ، مجهولة المصدر"، تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا، وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.

ويذكر أنه قد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بالغلق الإدارى لمدة ثلاث شهور لعدد 12 مزرعة دواجن بمركز ومدينة بلبيس لقيام أصحابها ببيع الطيور بدون سحب عينات قبل البيع من مزارع الدواجن مما يؤدى إلى إنتشار مرض انفلونزا الطيور وعدم السيطرة عليه مما يشكل خطر داهم على صحة المواطنين بالمخالفة لاحكام القانون رقم 70 / 2009 ، و المحافظة بها 8 ألالاف مزرعة نصفهم مرخص ، و ان لجان بيطرية تمر بصفة يومية لسحب عينات للتأكد من سلامة الطيور ، حيث يتم سحب للتصريح للذكر و عينات لقياس المناعة بالنسبة للبياض ، و عينات من الكتاكيت استكمال تربية 

ضبطية بيطرية 2
ضبطية بيطرية

 

ضبطية بيطرية 3
ضبطية بيطرية

 


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