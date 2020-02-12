صور .. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم المشاركات فى أسبوع الفتيات بالفيوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، بنتائج فرق طالبات الجامعة المشاركات فى أسبوع الفتيات الذى نظمته جامعة الفيوم، فى الفترة من 31 يناير وحتى 6 من فبراير الحالى، بعد أن حققن مراكز متقدمة فى مختلف منافسات الأنشطة، حيث حصدت الجامعة الميدالية الفضية والمركز الثانى فى نشاط مجلة الحائط والميدالية الذهبية والمركز الأول فى مسابقة ورشة الرسم، كما حققت المستوى الأول فى جميع الأنشطة ومجالات التنافس بنشاط الجوالة بالأسبوع.

جاء ذلك خلال تكريم رئيس الجامعة للطالبات المتميزات فى الأنشطة الطلابية تحفيزاً وتشجيعاً لهن بعد حصولهن على المراكز الأولى والمتقدمة فى الملتقيات القمية ، التى تشارك فيها الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تم تكريم هيئة الإشراف من العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومديرى الإدارات ومشرفى الأنشطة المختلفة ومدربى أنشطة الفرق التى شاركت فى مسابقات الأسبوع.

وأعرب الدكتورعبد الرازق دسوقى ،رئيس الجامعة، عن سعادته بفوز فرق الجامعة ،مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم فى مختلف المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على تكريم المتميزين فى الأنشطة الطلابية تشجيعاً لهم على تحقيق المزيد من التميز والمراكز الأولى والمتقدمة فى جميع الملتقيات القمية التى تشارك الجامعة فى منافساتها .

وأكد دسوقى ، على أن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها و تنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التى تستهدف تحقيق التميز و الريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

وأضاف أن الجامعة تولى الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا وتشارك فى مختلف المنافسات مؤكدا حرص الجامعة على تقديم الرعاية و الدعم اللازم للطلاب للاستمرار فى تفوقهم وأن الجامعة تدعم طلابها المشاركين فى مختلف المسابقات.



تكريم الطالبات المشاركات بأسبوع الفتيات بجامعة الفيوم



تكريم الطالبات المشاركات بأسبوع الفتيات بجامعة الفيوم



تكريم الطالبات المشاركات بأسبوع الفتيات بجامعة الفيوم



تكريم الطالبات المشاركات بأسبوع الفتيات بجامعة الفيوم