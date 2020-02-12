صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ: تنظيم حملة وقائية تثقيفية عن فيروس كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

فاجأ الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، مطعم المدينة الجامعية بزيارة تفقدية للاطلاع والاطمئنان على انتظام ومستوى وكفاءة الخدمات، وطريقة إعداد الطعام، والتغذية المقدمة للطلاب وجودة وجبات التغذية المقدمة لهم وتذليل أي معوقات لخدمة الطلاب خصوصا المغتربين .

وتفقد رئيس الجامعة أقسام المطعم المختلفة كما اطلع على المواد الغذائية الموجودة في المخازن، كما التقى رئيس الجامعة الطلاب والطالبات واستمع إليهم وسألهم عن جودة الخدمة المقدمة إليهم ومدى رضائهم عنها .

وشدد على مديري المدن الجامعية ومشرفي الإقامة والتغذية بالنظافة العامة وتذليل أية معوقات تواجههم وضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم خدمة لائقة للطلاب موجها العاملين في مجال التغذية بالحفاظ على صحة الطلاب.

وأشاد دسوقي بالانضباط الملحوظ والجهود التي تبذل داخل مطعم المدينة الذي لمسه من العاملين والقائمين على إدارته، موضحاً أنه تم تطوير وزيادة سعة المطعم المركزي بالجامعة لمواجهة الإقبال المتزايد من الطلاب للقبول بالجامعة كما جرى تزويد المطعم بأحدث المعدات ورفع الكفاءة لكافة المرافق الموجودة به ما يتيح تقديم خدمة أفضل للطلاب بالجامعة، مؤكداً حرصه على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات في كليات الجامعة كافة والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم.

وقال دسوقي، إن هناك دورا رائدا للكليات المتخصصة في نشر والوعي والإرشاد وتوضيح حقيقة الأمور وشرح سبل الوقاية وكيفية الحماية من فيروس كورونا موجها الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الندوة، مؤكدا أنه سيتم تنظيم حملة وقائية تثقيفية لجميع الطلاب ومنسوبي الجامعة عن سبل الوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى تنظيم محاضـرات وقائية للطلاب المقيمين في المدن الجامعة مؤكدا عدم استقبال أي حالات اشتباه بفيروس كورونا من المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف دسوقي ، أنه يشيد بالندوة التي أقيمت بكلية الطب، بإشراف الدكتور محمد عبدالعال ، عميد الكلية ، والدكتور طارق عبدالباقي ، وكيل الكلية لخدمة المجتمع ، والتي تناولت تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ،وكذلك الاتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة، مستهدفه تنمية الوعى الصحي والتوعية بالفيروس وكيفية الوقاية منه مع التعريف بنشأته وطرق انتشاره من خلال عرض أفلام تسجيلية وتوعوية وتوزيع منشورات تحتوى على كيفية الوقاية من الفيروس وتم شرح تعريف للمرض ودور الطب الوقائي في رصده وأهم الأعراض الإكلينيكية والإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى وخطة العلاج.



جولة مفاجئة لرئيس جامعة كفر الشيخ للمدينة الجامعية



جولة مفاجئة لرئيس جامعة كفر الشيخ للمدينة الجامعية



جولة مفاجئة لرئيس جامعة كفر الشيخ للمدينة الجامعية