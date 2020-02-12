صور.. رئيس جامعة طنطا يشيد بمعمل محركات الاحتراق الداخلى بكلية الهندسة

الغربية مصطفى عادل

أشاد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، بمعمل محركات الاحتراق الداخلى بكلية الهندسة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، للمعمل ورافقه خلالها الدكتور محمود ذكي عميد الكلية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإنشاءات ورئيس جامعة طنطا السابق ، والدكتور مدحت أبو اليزيد الكيلاوى مدير المعمل.

وقال رئيس جامعة طنطا في تصريحات له ، إن معمل محركات الاحتراق الداخلى بكلية الهندسة يعد أحد المعامل البحثية التي تخدم العملية التعليمية، ويضم أحدث أجهزة القياس المتقدمة فى مجال قياس أداء وجودة الاحتراق داخل أسطوانات محركات الاحتراق الداخلى والتى تعمل بوقود الديزل ووقود البنزين.

وأوضح الدكتور محمود ذكي عميد الكلية ، أن المعمل مجهز بأحدث منظمات قياس تركزات غازات العادم الناتجة من المحركات التقليدية والغير تقليدية والتى تعمل بالوقود الحيوى ومخاليطه.

وأكد مدير المعمل الدكتور مدحت أبو اليزيد الكيلاوى، أنه جاري تنفيذ مشروع تحويل إحدي السيارات التقليدية إلى سيارة هجين تعمل مزودة بمنظومة شحن بالطاقة الشمسية داخل المعمل بالتعاون مع معمل الوقود بالكلية بقيادة الدكتورة هاجر علم الدين بسطويسى.

من ناحيه أخرى كرم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ووكيل كلية الهندسة السابق لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقا ومدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية الأسبق.

وقال الدكتور محمود ذكي عميد الكلية ، أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود المضنية للدكتور احمد عطا في دعم المسيرة العلمية والبحثية والإدارية في الكلية طوال فترة عمله بها.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الهندسة ، اليوم، بحضور رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود ذكي عميد الكلية ، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي ونقيب المهندسين بالغربية ، بمشاركة وكلاء الكلية، ورؤساء مجالس الأقسام العلمية.



جانب من الجولة



جانب من الجولة