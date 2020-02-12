صور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

و بناء على مذكرة من محمد جبريل مأمور الأمن الجمركي و سيد مغازى رئيس قسم الأمن الجمركي، بالإشتباه فى قيام موظف بأحد شركات الخدمات العاملة بمطار القاهرة الدولي بتهريب كمية من الأدوية البشرية.

وبالعرض على عبدالعال نعمان و فوزى العميرى نائبى مدير الادارة و فكيه حامد بإدارة الأمن الجمركي تقرر تفتيش الموظف ذاتيا وتفتيش سيارته فتبين وجود 7840 قرص سيتوتك الخاصة بالإجهاض مخبأة على جسمه وداخل سيارته الخاصة، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 250 ألف جنيه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 27 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة.