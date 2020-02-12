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صور.. جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى فى التنس والشطرنج والجرى بسوهاج

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:02 م
صور.. جامعة أسوان تحصد المراكز الأولى فى التنس والشطرنج والجرى بسوهاج وفد جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تواصل جامعة أسوان مشاركتها فى فعاليات أسبوع الجامعات الأول الذى تستضيفه جامعة سوهاج والذى يقام خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى لتعزيز دور الشباب والمشاركات الطلابية والذى تشارك فيه جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بوفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بهدف المشاركة فى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على المنافسة فى كافة الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة.

من جهته أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أن جامعة أسوان حققت المركز الثالث فى ماراثون الجرى على مستوى الجامعات المشاركة.

وأضاف إيهاب رفعت مسؤول الاتصال ومنسق عام وفد جامعة أسوان بأنه استطاع وفد جامعة أسوان أن يحقق مراكز متقدمة حيث حققت آية جمال المركز الثالث فى ماراثون الجرى كما فاز الدكتور محمد حامد فى لعبة التنس الأرضى على طنطا و فاز سليم محروس على لاعب جامعة طنطا فى الشطرنج و هو لاعب و محكم دولى و مصنف رقم واحد ويقترب بشدة من الحصول على المركز الأول فى المباراة النهائية.

وفازت الدكتورة مها طه ضمن تصفيات بطولة التنس الأرضى على مستوى جامعات مصر ووصولها الى اللقاء النهائي.

وحقق فريق جامعة أسوان للكرة الطائرة الشاطئية للأدوار النهائية فى البطولة التى ستنتهى فعالياتها الخميس القادم .

وعلى صعيد آخر لتعزيز دور الشباب والمشاركات الطلابية تشارك جامعة أسوان برئاسة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بوفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى أسبوع الجامعات الأول الذى تنظمه جامعة سوهاج بحضور عددا من رؤساء الجامعات المصرية والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعات الرياضى والكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للناشئين.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تشارك بوفد مكون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بهدف المشاركة فى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على المنافسة فى كافة الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة .

وأضاف إيهاب رفعت مسؤول الاتصال ومنسق عام وفد جامعة أسوان أنه تنافس جامعة أسوان فى مسابقة عضو هيئة التدريس المثالى بمشاركة الدكتور حسن حزين كلية علوم ممثلا لجامعة أسوان وقد فازت الدكتورة يسرا عدلى فى لعبة تنس الطاولة على جامعة طنطا.

وفوز مها على جامعة أسوان فى لعبة التنس الأرضى على جامعة مطروح وفوز على سعيد فى تنس الطاولة على جامعة الوادى الجديد ويشارك بالوفد إيهاب رفعت وأحمد تقى من رعاية الشباب المركزية بجامعة أسوان يشارك بأسبوع شباب الجامعات 12 جامعة مصرية والذى يقام خلال الفترة من 8إلى 18 فبراير الجارى.

 

وفد جامعة أسوان (1)
وفد جامعة أسوان 

 

وفد جامعة أسوان (2)
وفد جامعة أسوان 

 

وفد جامعة أسوان (3)
وفد جامعة أسوان 

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