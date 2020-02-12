صور.. تطوير البنية التحتية ومعامل طاقة شمسية ضمن تطوير التعليم الفنى بأسوان

أسوان - رباب فتحى - عبد الله صلاح

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حفل الاستقبال الذى نظمه الاتحاد الأوروبى برئاسة ساندرا ديفال نائب سفير الاتحاد، وذلك بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة من نجوم الفن والسينما بمصر والعالم المشاركين فى المهرجان.

وقدم المحافظ شكره لوفد الاتحاد على الدعم المتواصل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والفنية والثقافية وهو الذى ظهر جلياً على أرض أسوان من خلال قيام اتفاقية تمويل برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET Egypt) بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى والذى يساهم بشكل مباشر فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم حالياً بتطوير البنية التحتية وتوريد معامل الطاقة الشمسية للمساهمة فى إعداد خريجين مهرة فى هذا المجال لخدمة احتياجات المحافظة، وهو ما يتواكب مع تنفيذ أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم على أرض المحافظة.

وفى نفس السياق أثنى محافظ أسوان على فاعليات وأنشطة مهرجان أفلام المرأة الدولى فى دورته الرابعة التى تم افتتاحها أمس باعتباره ملتقى ثقافى وفنى وتنويرى هام لمناقشة قضايا المرأة، كما أنه يبرز المكاسب والإنجازات العديدة التى حصلت عليها المرأة المصرية، مؤكداً على أن المهرجان يواصل بذلك سلسلة التألق والإبداع بأفكاره البناءة الراقية لتحقيق العديد من الأهداف الإيجابية التى تساهم بشكل مباشر فى الترويج والتسويق الجيد للحركة السياحية، ويضفى زخماً فنياً وثقافياً كبيراً لعاصمة الشباب الإفريقى وهو الذى يتوازى مع الثروة الرائعة من الشباب الأسوانى، والذى يشارك فى 6 ورش متنوعة ضمن منتدى نوت.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم نجمة السينما العالمية فيكتوريا إبريل والفنانة رجاء الجداوى والمخرجة ناهد فريد شوقى، وأيضاً الممثلة السورية جومانا مراد، كما شمل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التى تبرز التراث والفن الأسوانى الأصيل .