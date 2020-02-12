سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تطوير البنية التحتية ومعامل طاقة شمسية ضمن تطوير التعليم الفنى بأسوان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:35 م
صور.. تطوير البنية التحتية ومعامل طاقة شمسية ضمن تطوير التعليم الفنى بأسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - رباب فتحى - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حفل الاستقبال الذى نظمه الاتحاد الأوروبى برئاسة ساندرا ديفال نائب سفير الاتحاد، وذلك بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة من نجوم الفن والسينما بمصر والعالم المشاركين فى المهرجان.

وقدم المحافظ شكره لوفد الاتحاد على الدعم المتواصل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والفنية والثقافية وهو الذى ظهر جلياً على أرض أسوان من خلال قيام اتفاقية تمويل برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET Egypt) بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى والذى يساهم بشكل مباشر فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم حالياً بتطوير البنية التحتية وتوريد معامل الطاقة الشمسية للمساهمة فى إعداد خريجين مهرة فى هذا المجال لخدمة احتياجات المحافظة، وهو ما يتواكب مع تنفيذ أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم على أرض المحافظة.

وفى نفس السياق أثنى محافظ أسوان على فاعليات وأنشطة مهرجان أفلام المرأة الدولى فى دورته الرابعة التى تم افتتاحها أمس باعتباره ملتقى ثقافى وفنى وتنويرى هام لمناقشة قضايا المرأة، كما أنه يبرز المكاسب والإنجازات العديدة التى حصلت عليها المرأة المصرية، مؤكداً على أن المهرجان يواصل بذلك سلسلة التألق والإبداع بأفكاره البناءة الراقية لتحقيق العديد من الأهداف الإيجابية التى تساهم بشكل مباشر فى الترويج والتسويق الجيد للحركة السياحية، ويضفى زخماً فنياً وثقافياً كبيراً لعاصمة الشباب الإفريقى وهو الذى يتوازى مع الثروة الرائعة من الشباب الأسوانى، والذى يشارك فى 6 ورش متنوعة ضمن منتدى نوت.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم نجمة السينما العالمية فيكتوريا إبريل والفنانة رجاء الجداوى والمخرجة ناهد فريد شوقى، وأيضاً الممثلة السورية جومانا مراد، كما شمل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التى تبرز التراث والفن الأسوانى الأصيل .

 

IMG-20200212-WA0002
 
IMG-20200212-WA0003
 
IMG-20200212-WA0004
 
IMG-20200212-WA0005
 
IMG-20200212-WA0006

محافظ اسوان

الاتحاد الاوروبى

مهرجان افلام المراه

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة