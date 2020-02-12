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صور.. برنامج تدريبى للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية بالتأمين الصحى ببنى سويف

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:45 م
صور.. برنامج تدريبى للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية بالتأمين الصحى ببنى سويف البرنامج التدريبى
بنى سويف هانى فتحى

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عقد اليوم الأربعاء البرنامج التدريبى "التعريف بمرض كورونا وطرق الوقاية والعلاج "بقاعه التدريب بالتأمين الصحى بنى سويف خلال الفترة 12– 13 فبراير 2020 تحت رعاية الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس الادارة والدكتورة فاتن عمارة مدير الادارة العامه للتدريب والعلاقات الثقافيه و الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف، وبحضور الدكتورة عبير شعبان مدير ادارة التدريب.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبى بكلمة افتتاحية للدكتورة عبير شعبان مدير ادارة التدريب وكلمه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف حيث رحَّب خلالها بالمشاركين من تمريض المستشفى والعيادات واهمية التدريب فى ظل انتشار فيروس كورونا ببعض دول العالم واهمية اتخاذ الاجراءات الاحترازية فى كافة جهات تقديم الخدمه من مستشفى وعيادات .

وحاضر فيها دكتورة دعاء محمود مدرس بكلية طب بنى سويف محاضرة بعنوان"التعريف بمرض كورونا" ومحاضرة بعنوان"طرق الوقاية والعلاج" حضرها (42) من تمريض المستشفى والعيادات ومشاركه حوالي(27) من طالبات الصف الخامس بالمعهد الفنى للتمريض .

 

من ناحية واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع بنى سويف ، اليوم الأربعاء أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن أعمال مبادرة "100 مليون صحة" فى ثان أيام المبادرة.

 

وتستهدف الحملة 106077 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية بالحضر بجميع مدارس التربية والتعليم والأزهر والتجريبى بمشاركة 32 فريقًا بإجمالى 96 من مختلف التخصصات من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع بنى سويف بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وتابع الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، أعمال المبادرة بجميع مراكز المحافظة بعد تفقده كل من مدرسة النزهه والمدرسة الجديدة ومدرسة النهضة ومدرسة عثمان بن عفان بمدينه الفشن يرافقه عبد العزيز الديرى مدير العلاقات العامة و بتواجد دكتورة ايمان جرجس مدير عيادة الفشن.

 

 

 

 

البرنامج التدريبى (3)
البرنامج التدريبى 

 

البرنامج التدريبى (4)
البرنامج التدريبى 

 

البرنامج التدريبى (5)
البرنامج التدريبى 

 

البرنامج التدريبى (1)
البرنامج التدريبى 

 

البرنامج التدريبى (2)
البرنامج التدريبى 

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