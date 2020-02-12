صور.. "التأمين الصحى الشامل" ندوة لخريجى الأزهر وبيت العائلة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر، وبيت العائلة المصرية بالأقصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، ندوة للتوعية بنظام التأمين الصحى الشامل المزمع تشغيله بالأقصر بداية من مارس القادم، وذلك بمعهد الحرمين الشريفين بمركز الأقصر، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد الطيب، رئيس المنظمة وبيت العائلة، ونيافة الأنبا يوساب، نائب رئيس بيت العائلة، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد الرملى حسين نائب رئيس المنظمة، والأمين العام لبيت العائلة، ونيافة القس أرمانيوس وبالميلاد، الأمين المساعد لبيت العائلة، والأستاذ ضياء الدين أحمد محمد الطيب، الأمين العام للمنظمة، ومنسق عام بيت العائلة، والدكتورة كريستين مديرة الإعلام بمديرية الصحة بالأقصر.

وحاضر فى فعاليات تلك الندوة، الأستاذ الدكتور محمد حسن، منسق وحدة الإعلام والتوعية بمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، وعضو مكتب مساعد وزير الصحة الدكتور أحمد السبكي، حيث أوضح الدكتور محمد حسن، خلال كلمته، أركان منظومة التأمين الصحى الشامل، وعقد مقارنة تفصيلية بين النظام الجديد والنظام القديم، كما أبان عن الهيئات التى تتولى إدارة المشروعات، واختصاصات كل منها، ومصادر تمويله، مثل الضرائب على السجائر، ومنظومة الاشتراكات.

كما أجاب الأستاذ الدكتور محمد حسن، منسق وحدة الإعلام والتوعية بمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، عن أسئلة الحضور واستفساراتهم عن منظومة التأمين الصحى الشامل. وفى ختام اللقاء توجه "الرملي" نائب رئيس المنظمة، بالشكر لوزارة الصحة ومديرية الصحة بالأقصر، واعداً بمزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين المنظمة وبيت العائلة ومديرية الصحة بالأقصر.

وكانت قد واصلت محافظة الأقصر، فعاليات التجهيز لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر انطلاقه مطلع مارس المقبل، وذلك بعقد سلسلة من الندوات فى مختلف أرجاء مدن محافظة الأقصر لتوعية الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى بالمنظومة الصحية الجديدة، حيث شهدت مدينة أرمنت عقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وبحضور العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، تم خلالها التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل للموظفين.



التأمين الصحي الشامل ندوة لخريجي الأزهر وبيت العائلة بمحافظة الأقصر



التأمين الصحي الشامل ندوة لخريجي الأزهر وبيت العائلة بمحافظة الأقصر