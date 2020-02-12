صور .. الانتهاء من دهان واجهات 23 عمارة سكنية باللون الموحد بمدينة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

يواصل مجلس مدينة بنها بقيادة المهندس حمدى سلامة، رئيس المدينة، أعمال دهانات واجهات العمارات السكنية بشارع فريد ندا بالمدينة، وذلك فى إطار المشارة المجتمعية التى أطلقها مجلس المدينة مع بعض رجال الأعمال، الذين أعلنوا تكفلهم بالمبادرة فى دهان واجهات العمارات السكنية، حتى تظهر بالشكل اللائق ويعود رونق المدينة لها من جديد.

وأكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه تم حتى الآن الانتهاء من دهان واجهات 23 عمارة سكنية بشارع فريد ندا بالمدينة، حيث تتم الأعمال من خلال المشاركة المجتمعية التى أطلقها المجلس مع بعض رجل الأعمال بالمدينة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حتى يعود الشكل الجمالى والحضارى على المباني.

وأضاف "سلامة"، أنه تم تحديد منطقة شارع فريد ندا بالمدينة، كمنطقة للبدء بها وتشجيع المواطنين على دهان العقارات بحيث تصبح تلك المنطقة نموذجًا لما يتم تعميمه بعد ذلك، موضحا أن هناك توجيهات بوقف توصيل المرافق للمبانى التى لم يتم طلاؤها فى المدن أو تغريم أصحابها.

ومن نحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التشديد على التعامل مع جميع المبانى التى لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها فى مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، على أن تكون ألوانها مُوحدة بدلاً من هذا المشهد، مشيرا إلى أن اللون المقترح للمحافظة هو اللون "البيج".

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه خلال اجتماعاته بالمحافظين بضرورة موافاة الوزارة بتقرير يتضمن إجمالى أعداد المبانى التى تم طلاؤها بمدن المحافظات والمناطق التى تم نهوها، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية (6)



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية (14)



دهان وجهات العمارات باللون الواحد بالقليوبية (15)