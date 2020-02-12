صور.. إزالة 213 حالة تعد على أراضى الدولة ومبانٍ مخالفة فى 4 محافظات

المحافظات - إيمان مهنى - أحمد مرعى - رباب الجالي

نفذت محافظات الشرقية والبحيرة والأقصر والفيوم، خلال اليوم التاسع من الموجة 15 لإزالة التعديات، 213 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة ومبان مخالفة.

ففى الشرقية، تمكنت الأجهزة التنفيذية فى محافظة الشرقية ، من إزالة 121 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحه 2 فدان و19 قيراط و 5 أسهم زراعى و 8504 متر مبانى بمركزى ابو كبير والزقازيق ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية .

ونفذ قرار الإزالة لعدد 30 حاله بمساحة 2فدان و 19 قيراط و 5 أسهم أرض زراعية وإزالة 34 حاله بمساحه 4035 متر مبانى بمركز أبو كبير و تنفيذ قرار الإزالة لعدد 57 حاله بمساحة 4469 متر مبانى بمركز الزقازيق وذلك خلال اليوم التاسع للموجه 15 والتى بدأت منذ بداية الشهر الجارى وتستمر حتى نهايته لازالة كافه التعديات على اراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها .

وقال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع املاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الموجة 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية .

يذكر أن المحافظة أعلنت فى وقت سابق عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الانتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الانتفاع، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة ، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وفى البحيرة، أكد اللواء المحافظ هشام آمنه على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيدا لهيبة الدولة .

وأوضح محافظ البحيرة أن حملات إزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

يذكر ان حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة ضمن الموجة 15 من أجل إسترداد حق الشعب التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى وايتاى البارود وابو حمص والدلنجات وبدر ورشيد عن إزالة حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10.061 متر .

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد اعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على املاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.

وأكد المهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى بإزالة التعديات بزمام منطقة الفردان بمحافظة الإسماعلية على مساحة عشرة قراريط، موضحة أنه تم تحرير محضر للمخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.

فيما اعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة ان قيمة ما تحصيله من تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة قد بلغ 710 ملايين جنيه.

وأشار تقرير لجنة الإدارة المحلية والذى عرضته اللجنة على مكتب المجلس لتكليف الحكومة بتنفيذ توصياتها بشأن متطلبات محافظة البحيرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى من أملاك الدولة (الأراضى الزراعية أو أراضى البناء) التابعة للمحافظة، وقامت بتقنين بعض الحالات التى تتفق مع صحيح القانون خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 10 يونيو 2019، وقد بلغت عدد حالات التعدى 4252، وحالات الإزالة 3131، والحالات التى يجب تقنينها 1121.

وأوضح التقرير أنه تم تقديم عدد 1121 طلبا من الحالات الواجب تقنينها عبارة عن عدد 178 حالة أرض زراعية بإجمالى مساحة 35183 فدانا، وعدد 943 حالة مبان بمساحة 64969 م2، وعليه يكون قد تم الانتهاء من إزالة أى حالات لم يتم التقدم عليها بطلبات تقنين.

ووفقا للتقرير البرلمانى، بلغ إجمالى حالات التعدى للولايات التى لم تفوض المحافظة فى التعامل على ولايتها 57761 حالة .

وفى الأقصر، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة النواصر التابعة لمجلس قروى النجوع، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 13 حالة تعدى بمساحة 385م2 متعدية على أراضى أملاك دولة، ومنها أرض مخصصة لصالح مدرسة إسنا الثانوية الزراعية عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومبانى عشوائية متنوعة، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز صباح منصور، ومختصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات ، ورئيس قرية النجوع ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إن مجهودات حملة أمس الثلاثاء، أسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 18 حالة تعدى بمساحة 18 قيراط و6 أسهم، متعدية بالبناء على أرض زراعية عبارة عن أسوار وحظائر ومبانى عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت.

وفى الفيوم، أعلنت المحافظة عن رفع 4674 طن قمامة، وإزالة 285حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1054 كشاف إنارة، وغرس 334 شجرة بالشوارع والطرق فى حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضى بمراكز الفيوم واطسا وطاميه.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 4 حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى تمكنت من رفع 2274 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 213 حالة إشغالات متنوعة تشمل عوائق خرسانية وتندات مخالفة بمدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب وصيانة 704 كشاف إنارة، فضلاً عن تجميل وتطوير 9 ميادين بمدينة ومركز الفيوم، وغرس 273 شجرة زينة بطرق وشوارع مدينة ومركز الفيوم، وإزالة 10 حالات مبان مخالفة.

وكشف المحاسب عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، عن تنفيذ عدد 2 حملات مكبرة للنظافة أسفرت عن رفع 1200 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 2 حالة إشغالات متنوعة، وصيانة 30 كشاف إنارة بنواحى المركز، بالإضافة إلى غرس 40 شجرة بطرق وشوارع المركز، وتطوير وصيانة ميدان بمدينة اطسا، وإزالة حالة مبان واحدة مخالفة.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه، إن المركز قد قام بتنفيذ 4 حملات مكبرة للنظافة تمكنت من رفع 1200 طن قمامة ومخلفات بناء بمدينة ومركز طاميه، ورفع 70 حالة إشغالات متنوعة، كما تم صيانة وتركيب 320 كشاف إنارة، فضلاً عن غرس 21 شجرة على الطرق بنواحى المركز، وإزالة فورية لعدد 6 حالات مبانى مخالفة.

وفى الوادى الجديد، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن رفع 140 طن قمامة من مخلفات صلبة وزراعية فى حملات نظافة استمرت على مدار شهر يناير الماضى حيث أكد المهندس مجدى حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد، تنفيذ حملة نظافة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز من خلال قسم النظافة وتحسين البيئة وبالتنسيق مع شركة متخصصة فى أعمال النظافة تتولى أعمال الجمع.

وأكد "الطماوي"، أنه جرى رفع 80 طن قمامة المخلفات المنزلية، ومخلفات بناء وهدم و 40 طن مخلفات نخيل وأشجار إلى المقالب العمومية، بمنطقتى الكيلو 10 على طريق "الداخلة – الخارجة" والكيلو 25 بنفس الطريق، والتخلص منها بشكل بيئى آمن.وفى ذات السياق، كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، مسئول منظومة النظافة والمتابعة الميدانية وإدارة البيئة، بمتابعة حملة تجميل المدينة بهدف الحفاظ على السلامة العامة للموطنين وتوفير بيئية نظيفة ترتقى إلى مستوى المدينة السياحية والوفود الزائرة لها.



إزالة 13 حالة تعدى علي أراضى الدولة بمنطقة النواصر ضمن الموجة 15



إزالة 13 حالة تعدى علي أراضى الدولة بمنطقة النواصر ضمن الموجة 15



إزالة 13 حالة تعدى علي أراضى الدولة بمنطقة النواصر ضمن الموجة 15



إزالة 121 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالشرقية



إزالة 121 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالشرقية



إزالة 121 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالشرقية



إزالة 121 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالشرقية



إزالة 121 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالشرقية



إزالة اشغالات بالفيوم



إزالة اشغالات بالفيوم



إزالة اشغالات بالفيوم



إزالة اشغالات بالفيوم



زالة 62 حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة



زالة 62 حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة



زالة 62 حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة