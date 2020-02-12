سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 1413 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا ضمن حملات حق الشعب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:49 ص
صور.. إزالة 1413 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا ضمن حملات حق الشعب جانب من حملات الإزالة
المنيا- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 1413 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن و كافة أجهزة الدولة.

 

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم خلال الفترة من 2 وحتى 11 فبراير الجاري إزالة واسترداد 1413 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1247 حالة تعدى بالبناء بمساحة 86492 متر مربع، و166 حالة ازالة زراعة على مساحة 9346 فدان وقيراط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

 

وأشار المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات .

 

وأكد المحافظ أن الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة تستهدف حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه،وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.

 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (5)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات 

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

المنيا

ازاله تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة