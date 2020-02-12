شيماء: والدى أجبرنى على الطلاق لخدمته وأخذ فرشى وبنام على البلاط.. فيديو

ووجهت شيماء رسالة إلي والدها قائلة: "عايزة عفشي، ومش عايزة منكم حاجة، سيبوني أعيش زي أخواتي، بنام على البلاط في الشتاء القارص، حسبي الله ونعم الوكيل، عايزة أقول لوالدي "عاجبك اللي أنا فيه دلوقتي، يوم القيامة هتقف أمام الله، لا إيصالات ولا فرش ينفعك".

على الجانب الآخر أكد والد "شيماء" لـ"اليوم السابع" أنه لم يأخذ منها شيئا، وأن عفشها في منزلها، وأنها تركت المنزل دون علمه وتزوجت، وأنها ماتت بالنسبة له ، وفي نظر والدتها أيضا.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سلامة، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد بلاغا من " شيماء محمد مصطفي" 30 سنة ربة منزل مقيمة قرية الحلوات، تتهم فيه والدها بالاستيلاء على أثاث الزوجية الخاص بها من منزل الزوجية، وذلك نتيجة خلاف حدث بينها وبين زوجها، وبعدها عادت لزوجها لرغبتها في المعيشة والستر، لكن والدها رفض إعطاءها عفش الزوجية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2604 إداري مركز شرطة الإبراهيمية، وتم إحالة المحضر من قبل مأمور مركز الإبراهيمية، إلى النيابة العامة التي أمرت بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بتحريات المباحث حول الواقعة.























