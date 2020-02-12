شفاء بريطانى من إصابته بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى بلندن

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غادر مواطن بريطانى مستشفى بالعاصمة لندن، كان يتلقى به العلاج بعد تمام شفائه التام من فيروس "كورونا" وثبات خلوه من الفيروس، وقالت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة -فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء "غادر السيد ستيف والش، مصاب بريطانى بفيروس كورونا وتسبب فى نقل عدوى للعديد من الأشخاص خلال سفره، مستشفى بلندن بعد الشفاء التام"، مضيفة "كانت أعراض السيد والش معتدلة وهولم يعد معديًا أو يشكل خطرًا على العامة، وأنه حريص على العودة لحياته الطبيعية وقضاء وقتًا مع عائلته خارج دائرة ضوء وسائل الإعلام".

بدوره، أعرب والش حسبما نقل البيان- عن سعادته لكونه بالمنزل ويشعر بحالة جيدة، معلنًا عن رغبته فى توجيه جزيل الشكر لنظام "خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة"، وأكد تعاطفه مع كل الأشخاص فى جميع أنحاء العالم الذين لا يزالوا متضررين من الفيروس.

و فى الصين، و التى تعد بؤرة إنتشار فيروس كورونا، كان التلفزيون الرسمى هناك قد أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 44730 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1114 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.