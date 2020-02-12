شروط الحصول على منح برنامج مبادرة التعليم العالى للدراسات العليا بأمريكا

كتب محمد صبحى

بعدما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، عن صدور الإعلان الرابع لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2020/2021 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يرصد " اليوم السابع" الشروط الكاملة للحصول على المنح والتى تتمثل فى

1 – يشترط في الحصول على منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية

الحصول على 79 درجة في اختبار (TOEFL IBT) أو6.5 درجة في اختبارIELTS) أو الدرجة التي تطلبها الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية أيهما أعلى.”شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي”العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية أن يكون معين على رأس العمل مدة لا تقل عن عام في الخدمة من تاريخ الإعلان، ولا يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 112 لسنة 1959.لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على منحة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية.الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GREفي حالة طلب الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية ألا يكون المرشح قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات، بغرض الحصول على الماجستير، وذلك خلال آخر عامين.

2 – وفيما يخص منح للحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة:

الحصول على 79 درجة في اختبار (TOEFL IBT) أو6.5 درجة في اختبار IELTS)أو الدرجة التي تطلبها الجامعة الأمريكية بالقاهرةأيهما أعلى.”شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي”

العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على رأس العمل مدة لا تقل عن عام في الخدمة من تاريخ الإعلان، ولا يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 112 لسنة 1959.

لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GREفي حالة طلب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ألا يكون المرشح قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على الماجستير، وذلك خلال آخر عامين.

3 –وفيما يتعلق بمنح للحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية:

الحصول على 70 درجة في اختبار(TOEFL IBT) أو 6 درجات في اختبار IELTS)).”شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي”

الحصول على درجة الدكتوراه.

العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على رأس العمل مدة لا تقل عن عام في الخدمة من تاريخ الإعلان، ولا يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 112 لسنة 1959.

ألا يكون المرشح قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، وذلك خلال آخر عامين.

4 – اما منح للحصول على تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية:

الحصول على 70 درجة في اختبار(TOEFL IBT) أو 6 درجات في اختبار IELTS)).”شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي”

العمل بوظيفة دائمة فى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على رأس العمل مدة لا تقل عن عام في الخدمة من تاريخ الإعلان، ولا يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 112 لسنة 1959.

الا يكون المتقدم حاصل على درجة الدكتوراه