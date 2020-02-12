سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة بريد بلجيكا تتخذ إجراءات أمنية لمواجهة أى طرد مفخخ بعد انفجارى امستردام

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:24 م
شركة بريد بلجيكا تتخذ إجراءات أمنية لمواجهة أى طرد مفخخ بعد انفجارى امستردام شرطة بلجيكا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المتحدثة باسم شركة البريد الوطنية البلجيكية Bpost ، باربرا فان سبيبروك اليوم الأربعاء، أن الشركة البلجيكية اتخذت العديد من التدابير الأمنية – دون الإدلاء عن المزيد من التفاصيل – كرد فعل على حوادث "الطرد المفخخ" أو الرسالة الملغمة في هولندا، فوفقاً لتقارير الشرطة الهولندية، وقعت انفجارات صباح الأربعاء، فى شركة ومركز فرز بريدي في كيركراد في امستردام، ربما كانت عبارة عن رسالة ملغمة .

يذكر أن هذا النوع من الحوادث وقعت بالفعل مؤخراً عدة مرات في هولندا. ففي الشهر الماضي، وصلت الرسائل الملغمة أيضًا إلى شركة أخرى في أمستردام، وفى مدن روتردام وأوترخت وماستريخت الهولندية.

وحسب تقارير الشرطة عثر على الرسالة الأخيرة، والتي كانت تحتوي على مادة متفجرة يمكن أن تسبب أضرارا جسدية شديدة، يوم الجمعة الماضي في أمستردام، ومع ذلك، لم تنفجر أى من الرسائل السابقة حتى الآن، ولم يتم القبض على أى مشتبه به.

وأوضحت المتحدثة بإسم Bpost قائلةً: "سلامة زملائنا مهمة لنا "، مضيفة أن شركة Bpost تتعامل مع أكثر من 7 ملايين رسالة ونحو 300 ألف طرد يوميًا، وتمر هذه الرسائل والطرود عبر مراكز فرز آلية للغاية، ولكننا قمنا بتحسين آلية عملنا بأكملها وتبسيطها قدر الإمكان ".

وتؤكد المتحدثة بأن الفحص الفردي لكل رسالة أو طرد أمر مستحيل وغير قانوني في بلجيكا بسبب الطبيعة الخاصة للبريد، وقالت، “لا يمكن فتح خطاب أو طرد إلا بالتعاون مع الشرطة أو الجمارك ، التي تقوم بانتظام بإجراء عمليات تفتيش في مراكز الفرز.

وأشارت المتحدثة إلى ان Bpost على إتصال وثيق ومستمر مع الشرطة ،وقد وضعت العديد من التدابير بالتشاور مع السلطات القانونية بالبلاد".

 


طرد مفخخ

بلجيكا

البريد البلجيكى

الارهاب فى بلجيكا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة