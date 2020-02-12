شرطة البيئة تضبط 18 "مكمورة" فحم في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهود الحملات الأمنية بإشراف اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية عن ضبط (محل مبيدات – محل أعلاف – صيدلية بيطرية) بنطاق مديرية أمن الفيوم بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية ، فضلاً عن ضبط (30) سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

كا أسفرت عن ضبط (18) مكمورة فحم بنطاق مديرية أمن القليوبية – (6) مخالفات مدخنة بنطاق مديرية أمن الفيوم – لعدم التزامها بالمساحات المقررة من الجهات المعنية فيما يتعلق بالتشوينات ووحدة معالجة متوقفة أثناء المرور وانبعاث أدخنة كثيفة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (11) مصنع بنطاق مديريتى أمن "الجيزة والفيوم" لارتكابه المخالفات الآتية "سوء بيئة العمل، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة ، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية ، عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة ، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية ، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة ، زيادة نسبة الضوضاء ، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية ، عدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة".

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (108) قضية " غزل مخالف – جوابى صيد مخالفة – مركب صيد بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون الصيد ، بنطاق مديريتى أمن القليوبية والفيوم ، فضلاً عن ضبط (12) قضية متنوعة عبارة عن (مخالفة شروط الترخيص ، عدم إكتمال الطاقم الملاحى ، عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ ، حمولة زائدة) بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وضبط (28) قرار تعدى على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق مديريتى أمن (القليوبية والجيزة) بالمخالفة لقانون الرى والصرف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.