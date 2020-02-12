سنغافورة وماليزيا تؤسسان مجموعة عمل مشتركة لمنع تفشى فيروس كورونا

وأشارت الشبكة إلى أن سنغافورة أعلنت عن وجود 47 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها، في حين أن هناك 18 حالة مؤكدة بالفيروس في ماليزيا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).