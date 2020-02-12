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خالد صلاح
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سنغافورة وماليزيا تؤسسان مجموعة عمل مشتركة لمنع تفشى فيروس كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:19 ص
سنغافورة وماليزيا تؤسسان مجموعة عمل مشتركة لمنع تفشى فيروس كورونا الفريق الطبى لمكافحة كورونا
سنغافورة(أ ش أ)

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قالت سنغافورة إنها ستقوم بتأسيس مجموعة عمل مشتركة مع ماليزيا من أجل التعاون فى منع تفشى فيروس كورونا الجديد الذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، ونقلت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة في سنغافورة قولها "إن مسئولين بارزين في الصحة من البلدين سيعملون سويا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد اختصاصات المجموعة".

وأشارت الشبكة إلى أن سنغافورة أعلنت عن وجود 47 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها، في حين أن هناك 18 حالة مؤكدة بالفيروس في ماليزيا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، قال أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده تعتزم إطلاق صفقة بديلة لإنعاش الاقتصاد الذى بدأ يتأثر إثر انتشار فيروس كورونا الجديد، وقال مهاتير محمد - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إن السياحة تعد القطاع الأكثر تضررًا نتيجة لانتشار الفيروس لأنها ترتبط بشكل مباشر على حملة "زوروا ماليزيا عام 2020"، موضحًا أن الحكومة وضعت بالفعل خطة للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأضاف أننا عندما أعلنا عن الحملة، لم نتوقع هذا الفيروس ولكن الآن يتعين علينا إيقاف الرحلات الجوية إلى عدة مناطق في الصين"، مشيرًا إلى أن السياح الصينيين يشكلون نسبة كبيرة من سوق السياحة وبالتالي فإن الصناعة بأكملها ستواجه تأثيرا جراء غيابهم بسبب انتشار الفيروس.

وفى سنغافورة، قال تان تشور تشوان كبير العلماء فى وزارة الصحة السنغافورية، إن مجموعة من العلماء يعملون حاليا على تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا وسيبدأ اختباره فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وأضاف تشوان - خلال مؤتمر صحفى الاثنين، ونقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - إن كلية الطب بجامعة ديوك-إن يو إس في سنغافورة تعمل أيضًا مع التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة لإجراء اختبار اللقاح في سنغافورة .. لافتا إلى أن هناك حاجة إلى الوقت لتطوير هذا اللقاح واختبار مدى سلامته وملاءمته لكي يُستخدم للمرضى.

وذكرت الصحيفة، أن الاختبار سيتضمن إعطاء اللقاح لمتطوعين أصحاء، وستتم مراقبتهم لرصد أي آثار جانبية وملاحظة تأثير اللقاح على جهازهم المناعي.

 


كورونا

ماليزيا

سنغافوره

فيروس كورونا

انتشار كورونا

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