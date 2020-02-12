سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سنغافورة: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 50 حالة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 م
سنغافورة: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 50 حالة مصابون بفيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 50 حالة، وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية نقلا عن الوزارة أنه تم اكتشاف ثلاث حالات جديدة تعود كلها لمواطنين سنغافوريين لم يسافروا إلى الصين من قبل وتبلغ أعمارهم 34 و46 و62 عاما.
 
وتابعت الشبكة، أن 35 حالة لا زالوا يتلقون العلاج يرقد ثمانية منهم فى حالة حرجة فيما تعافى 15 آخرين بشكل كلى وخرجوا من المستشفيات.
 
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس تسمية الفيروس رسميا باسم (كوفيد-19) مشيرة إلى أنه هناك حرص على عدم ربط الاسم بأى منطقة أو حيوان أو أى من المجتمعات تجنبا لوصمها.
 
و فى الصين، و التى تعد بؤرة إنتشار فيروس كورونا، كان التلفزيون الرسمى هناك قد أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 44730 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1114 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

سنغافورة

الصين

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة الألمانى: انتشار "كورونا" سيزداد سوءا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:22 م

شفاء بريطانى من إصابته بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى بلندن

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:15 م

رئيس الصين: تغيرات إيجابية بشأن "كورونا" بسبب تدابير الوقاية الصارمة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:24 م

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بسبب "كورونا"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:56 م

الصين تضبط 38 ألف حيوان في 20 يوما بعد حظر الإتجار فيها بسبب كورونا.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:52 م

قصة كهف غامض للخفافيش قد يكون السبب فى انتشار كورونا.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة