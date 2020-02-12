سنغافورة: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 50 حالة

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أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 50 حالة، وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية نقلا عن الوزارة أنه تم اكتشاف ثلاث حالات جديدة تعود كلها لمواطنين سنغافوريين لم يسافروا إلى الصين من قبل وتبلغ أعمارهم 34 و46 و62 عاما.

وتابعت الشبكة، أن 35 حالة لا زالوا يتلقون العلاج يرقد ثمانية منهم فى حالة حرجة فيما تعافى 15 آخرين بشكل كلى وخرجوا من المستشفيات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس تسمية الفيروس رسميا باسم (كوفيد-19) مشيرة إلى أنه هناك حرص على عدم ربط الاسم بأى منطقة أو حيوان أو أى من المجتمعات تجنبا لوصمها.

و فى الصين، و التى تعد بؤرة إنتشار فيروس كورونا، كان التلفزيون الرسمى هناك قد أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 44730 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1114 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.