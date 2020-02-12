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ستولتنبرج: حلف الأطلسى يوافق على توسيع مهمة التدريب فى العراق

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:22 م
ستولتنبرج: حلف الأطلسى يوافق على توسيع مهمة التدريب فى العراق ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى
بروكسل (رويترز)

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قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، إن وزراء دفاع دول الحلف وافقوا اليوم الأربعاء على توسيع مهمته التدريبية فى العراق استجابة لطلب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التى يتولاها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وهو ما يعنى أن القرار لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد القوات الغربية بالعراق.

وقال ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى "اليوم وزراء الحلف... وافقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي. سيشمل ذلك، فى المقام الأول، الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب التى يقوم بها التحالف الدولى حاليا".

 


ستولتنبرج

حلف الأطلسى

مهمة التدريب فى العراق

أخبار العراق

حلف الناتو

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