سبايدر مان الإندونيسى يجمع القمامة على شواطئ سولاويزى

كتب وكالات

عندما بدأ رودى هارتونو فى جمع القمامة من الشواطئ داخل منطقته الساحلية وحولها، فى جزيرة سولاويزى بإندونيسيا، قبل أكثر من عامين، لم يهتم به سوى عدد قليل للغاية من الناس، ولكن ذلك تغير عندما بدأ يرتدى زى الشخصية الشهيرة سبايدر مان «الرجل العنكبوت» عام 2018.

وقال رودي، وهو عامل مقهى يبلغ من العمر 36 عاماً: «ارتداء الزى هو الحيلة لجذب انتباه الناس، لقد بدأ أشخاص آخرون فى الانضمام، وحتى الحكومة المحلية بدأت فى أداء مهمتها فيما يتعلق بالتنظيف».

وتابع: «فى الآونة الأخيرة أصبحت صورى منتشرة، وانضم لى المزيد من الناس»، وأشار رودى إلى أنه اشترى الزى فى البداية، لإبهار ابن أخيه الصغير، لكنه بدلاً من ذلك، تسبب فى ترويع الطفل، مضيفاً: «لذلك قررت ارتداءه أثناء التقاط القمامة على الشواطئ».

وأوضح رودى أنه قام أيضاً بإزالة الكتابة من فوق الجدران، التى رسمها الطلاب على مبنى المجلس المحلي، لكن على الرغم من العمل الذى قام به، فإن بعض الناس ينتقدون مظهره.

وقال: «بعض الناس سخروا مني، ووصفونى بـ«سبايدر مان البدين»، وبأننى أسعى لإثارة الاهتمام، لكن معظم الناس يقفون إلى جانبي».، ووفقاً للبنك الدولي، ينتهى المطاف بنحو 20% من النفايات البلاستيكية بإندونيسيا فى الأنهار والمياه الساحلية.



سبايدر مان الاندونيسى



سبايدر مان الاندونيسى



سبايدر مان الاندونيسى