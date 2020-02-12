"زراعة الشرقية" تنظم ندوات للفلاحين لترشيد استخدم المياه فى زراعة القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزاره الزراعة ، تنفيذ ندوة إرشادية حقلية عن محصول القمح ، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية ، بحضور الباحثين من قسم بحوث القمح والأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وأخصائي القمح بالمديرية وبحضور عدد كبير من المزارعين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الهدف من الندوة توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر لزراعات القمح لاكتشاف أمراض الأصداء خاصه الصدأ الأصفر وكذلك كيفيه الاعتدال فى الرى وعدم التغريق أو التعطيش وكيفيه وضع السماد الازوتى قبل الرى مباشره كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح حيث يعتبر أهم محاصيل الحبوب الغذائية التى يعتمد الشعب المصرى فى غذائه.

وأشاد المزارعين بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات لتوعيتهم بكيفيه استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية .

وبدوره شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وأكد على وكيل وزارة الزراعة ضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية مشددا علي مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها.

وفي سياق آخر، أكد أحمد يس مدير مركز تدريب علوم الحاسب الألي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة ، أنه خلال شهر يناير تم تنفيذ عدد 2 دورة AutoCAD خاصة وتنفيذ عدد 3 جلسات اختبار(ICDL) لعدد24 ممتحن وتنفيذ دورة Photoshop خاصة ويعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الألي مؤكدا أن المتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي .

يذكر أن مركز تدريب علوم الحاسب الألي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والحاصل على ترخيص اختبارات الرخصة الدولية (ICDL) مشيراً إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم -البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ) ،يضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم بإستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم .