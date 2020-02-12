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روسيا: واشنطن ليست مستعدة بعد لإبرام معاهدة أسلحة استراتيجية جديدة مع موسكو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:06 ص
روسيا: واشنطن ليست مستعدة بعد لإبرام معاهدة أسلحة استراتيجية جديدة مع موسكو فلاديمير يرماكوف
أ.ش.أ

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أعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح فى وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، أن واشنطن ليست مستعدة بعد لمناقشة وإبرام معاهدة أسلحة استراتيجية جديدة مع موسكو.

وقال يرماكوف- في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، "أخبرنا الأمريكيين بأننا منفتحون لمناقشة موضوع الأسلحة الجديدة والتكنولوجيات العسكرية الواعدة كجزء من حوار استراتيجي شامل ينبغى إجراؤه مع مراعاة أولوياتنا واهتماماتنا نحن لا نتحدث عن أي "اتفاقية جديدة" مع واشنطن، حيث إنه من الواضح أن الزملاء الأمريكيين ليسوا مستعدين لذلك".

وأضاف يرماكوف: "لقد صيغت المعاهدة بحيث لا تنطبق أحكامها التشغيلية سوى على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية على الغواصات وكذلك القاذفات الثقيلة. ويتطلب توسيع نطاق معاهدة ستارت ليشمل أى وسيلة أخرى، إدراج تعديلات على نص المعاهدة مع بدء إجراءات التصديق في كلا البلدين. وبالطبع، في هذه الحالة، يمكننا إثارة مسألة فرض قيود إضافية على تلك البرامج الأمريكية التي تسبب قلقًا للجانب الروسي".

وكانت الصين، أكدت مجددا اليوم، الأربعاء، عدم وجود نية لديها للدخول فى مفاوضات بشأن ما يسمى باتفاق ثلاثى لضبط التسلح بين الصين والولايات المتحدة وروسيا.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج خلال المؤتمر الصحفى عبر الإنترنت، تعليقا على تصريح مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، بأن انسحاب بلاده من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى قد يؤدى إلى حضور روسيا والصين إلى طاولة المفاوضات لمناقشات جادة خلال الأشهر المقبلة بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وقال شوانج "موقف الصين واضح وتتفهمه روسيا والمجتمع الدولي، ونظرا لأن الولايات المتحدة هى الدولة التي تمتلك الترسانة النووية الأكبر والأكثر تطورا، فإنه يتعين عليها الوفاء بجدية بواجباتها الخاصة بنزع السلاح النووى، والاستجابة للدعوات الروسية بتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة ومواصلة خفض ترسانتها الضخمة، لخلق الظروف الملائمة أمام الدول النووية الأخرى للانضمام إلى المفاوضات متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي".

وأضاف "الصين تلتزم دائما بحماية النظام الدولى لضبط التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية ودفع عملية ضبط التسلح ونزع السلاح النووى عالميا وحماية التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمى".

وتابع أن الصين تعتزم العمل مع جميع الأطراف لمواصلة تعزيز التواصل والتنسيق وإجراء المشاورات بشأن القضايا الخاصة بالاستقرار الاستراتيجى العالمى، لتحقيق إسهامات إيجابية للسلام والأمن العالميين.


روسيا

موسكو

تسليح روسيا

امريكا

الصين

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