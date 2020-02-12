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الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:22 م
خالد صلاح
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روسيا تناقش مع الاتحاد الأوروبى إمكانية زيادة حجم التعاملات باليورو أو بالروبل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:30 م
روسيا تناقش مع الاتحاد الأوروبى إمكانية زيادة حجم التعاملات باليورو أو بالروبل الاتحاد الاوروبى
أ ش أ

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تناقش مع الاتحاد الأوروبي إمكانية زيادة حجم التعاملات باليورو أو بالروبل.

وقال تشيجوف -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إن "روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان حاليًا إمكانية زيادة حجم التعاملات بالعملة الأوروبية الموحدة أو بالروبل، بما في ذلك على مستوى قيادة الحكومة الروسية والمفوضية الأوروبية، بل وهناك زيادة في نسبة المعاملات التي تُجرى باليورو".

وأضاف تشيجوف أنه "فيما يتعلق بالمعاملات التي تخص تجارة النفط، فإنها ما زالت تتم بالدولار الأمريكي، لأن العملية تجري في السوق العالمية"، واصفًا "الدولار الأمريكي بالسلاح القوي جدًا في يد الولايات المتحدة".

وتابع تشيجوف أنه "في هذه الحالة، لن تكون زيادة حجم التعاملات باليورو أو بالروبل بهذه البساطة، حتى مع الرغبة المتبادلة للطرفين، إضافة إلى أن شركات الطاقة الأوروبية الكبرى حاليًا ليست حريصة جدًا على عقد صفقات باليورو".

 


روسيا

الاتحاد الأوروبي

فلاديمير تشيجوف

الدولار الأمريكي

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