روسيا تمتنع عن التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار بليبيا

كتب محسن البديوى

امتنع المندوب الروسي، بمجلس الأمن عن التصويت على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق فى ليبيا، مؤكدًا أن الليبيون فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم.

ووافق مجلس الأمن على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة فى مجلس الأمن لبحث الأزمة الليبية.

جدير بالذكر أن أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، قال إن الجيش يسيطر على 99% من مساحة البلاد، وأن كل مواقع الإرهابيين والميليشيات تحت نيران الجيش سواء بالمدفعية المباشرة أو بالقصف المدفعى، وأن قبول وقف إطلاق النار جاء من مصدر قوة، ونستطيع استئنافه فى أي لحظة، ومازلنا على نفس الهدف وهو القضاء على الإرهاب وفك الميليشيات وحمل السلاح، مشيرا إلى أن الجيش يسيطر على نسبة كبيرة جدا من الأراضى الليبية، ولكن لن يستطيع إيقاف المعركة قبل إعلاء هذه الثوابت الوطنية التى يطالب بها الشعب الليبى.

أضاف "المسمارى" خلال مؤتمر صحفى عقده لكشف الوضع فى ليبيا، أن الجيش مازال فى مواقعه العسكرية، وكل المعسكرات اليرموك والصواريخ وحمزة وغيرهم تحت سيطرة القوات المسلحة، ولم نستخدم خلال الأسبوع الماضى الأسلحة الثقيلة والطيران واستخدمنا أسلحة خفيفة للدفاع عن مواقعنا التزاما بوقف إطلاق النار، فى الوقت الذي تم رصد فيه اختراق للميليشيات لمناطق آهلة بالسكان، وردينا على مصادر النيران، ويتم السيطرة على كافة مواقع طرابلس.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى، على مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا على تبنى قرارات مؤتمر برلين ورفض التدخل الأجنبى فى النزاع المسلح، موضحا أن الجيش لا يزال ملتزم بوقف إطلاق النار فى المناطق الغربية، وأن بيان البعثة الأممية حول مطار معيتيقة كان رسالة إلى مجلس الأمن الذى سيجتمع الليلة لمناقشة الأزمة الليبية، بهدف تشويه صورة الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى، إن الجيش الليبى لديه معلومات عن كل ما يدخل أو يخرج من العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن الجيش رصد قدوم باخرة محملة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة قادمة من تركيا.