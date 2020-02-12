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رعاية مكثفة فى مستشفى لمصابى كورونا فى الصين.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:00 ص
رعاية مكثفة فى مستشفى لمصابى كورونا فى الصين.. صور المصابون بفيروس كورونا فى مستشفى بالصين
وكالات

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سارعت السلطات الصينية، فور تفشى فيروس كورونا إلى إنشاء مستشفيات مؤقتة متخصصة في رعاية المصابين بالفيروس المميت، في مدينة ووهان التي ظهرت بها أول حالة مصابة في أواخر شهر ديسمبر الماضى، ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عددا من الصور لسير العمل بإحدى هذه المستشفيات وكيفية تقديم الرعاية لمن أصابهم فيروس كورونا.

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كانت منظمة الصحة العالمية، قالت خلال انعقاد منتدى البحث والابتكار بشأن إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد بجنيف مساء أمس الثلاثاء، والذى يستمر حتى اليوم الأربعاء: "إننا قبل شهرين فقط لم يكن لدينا أدنى علمٍ بوجود هذا الفيروس الذى أصبح اليوم محط اهتمام الإعلام والأسواق المالية والقادة السياسيين".

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وأضاف الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "حتى الساعة السادسة من صباح هذا اليوم فى جنيف بلغ عدد الحالات المؤكدة 708. 42 فى الصين، وتجاوز عدد الوفيات للأسف اليوم عتبة الآلاف، حيث خسر 1017 شخصاً فى الصين حياتهم بسبب هذه الفاشية، أما خارج الصين فقد سُجلت 393 حالة فى 24 بلداً، وحالة وفاة واحدة فى تايلاند، ونظراً لأن تركز 99% من الحالات فى الصين فإن هذه الطارئة تظل مرتبطة بالصين بشكل أساسى، ولكنها تحمل فى طياتها خطراً جسيماً يهدد بقية العالم، ما لم نستفد من هذه الفسحة المتاحة لنا اليوم، إن هذه الفاشية تشكّل امتحاناً لنا من عدة نواحى، فهى امتحان للتضامن السياسى، وما إذا كان بوسع العالم أن يتكاتف لمحاربة عدو مشترك لا يحترم الحدود ولا المذاهب، وهى امتحان للتضامن المالى، وما إذا كان العالم سيستثمر اليوم لمكافحة هذه الفاشية أو سيدفع المزيد غداً للتعامل مع عواقبها، وهى امتحان للتضامن العلمى، وما إذا كان العالم سيتعاضد اليوم للتوصل إلى حلول للمشاكل المشتركة، وهذا الاجتماع لا يتعلق بالسياسة أو بالمال، وإنما بالعلم".

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ووهان

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فيروس كورونا

الصين

مستشفى كورونا

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