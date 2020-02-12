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رابطة تجار السيارات: انتشار فيروس كورونا سيقلل المعروض من السيارات بالسوق

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:57 ص
رابطة تجار السيارات: انتشار فيروس كورونا سيقلل المعروض من السيارات بالسوق
كتبت سماح لبيب

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قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن الوقت الحالى هو الأفضل والمناسب للمستهلكين لشراء السيارات، وأن الفترة القادمة من المتوقع ارتفاع أسعار السيارات بصورة مبالغ فيها نتيجة نقص المعروض فى مواجهة الطلب على الأنواع المختلفة .

وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وانخفاض أسعار الفائدة فى البنوك سيواجهها أزمة انتشار فيروس كورونا فى الصين، موضحا أن الفيروس تحول إلى وباء بعد انتشاره فى أكثر من 24 دولة حول العالم، بالاضافة إلى حالات الوفيات الكثيرة فى الصين والتى وصلت إلى 1000 حالة وما يقرب من 20 ألف مصاب مما أدى إلى توقف العمل بالمصانع لديها .

وأوضح، أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداى أعلن اليوم عن توقف أحد المصانع لديهم، ومنذ يومين أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيا بتوقف أحد مصانعها أيضا بسبب أزمة الصين، وذلك لأن الصين تنتج ثلث سيارات العالم ما يزيد عن 93 مليون عربية، كما تنتج نحو 45% من أدوات تغذية السيارات بمختلف أنواعها "قطع غيار السيارات"، مما سيؤدى إلى توقف بعد خطوط الانتاج لعدم وجود أدوات تخزية للسيارات ليس فقط فى الأنواع الصينية ولكن فى الكورية والألمانية والأمريكية، وكل ما هو مشارك فيه قطع غيار سيارات صينية .

وتابع، أن كل ما يحدث فى الصين سيؤدى إلى تقليل المعروض من السيارات فى السوق المصرية ومع ارتفاع الطلب سيرتفع السعر نظرا لطبيعة العرض والطلب التى تحكم السوق، موضحا أن كل ما تم تخفيضه عن طريق الدولار سيحصده وباء كورونا .

 

 


اخبار الاقتصاد

اسعار السيارات

كورونا

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