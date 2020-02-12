رئيس جامعة الإسكندرية: خطة ممنهجة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة (صور)

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، الاربعاء ، ندوة بعنوان" نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد" وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، وقيادات من هيئة الرقابة الإدارية، والأمن القومى، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأمناء الكليات بجامعة الإسكندرية، وذلك بالقاعة الكبرى بكلية التمريض بالجامعة، بهدف تعميق التواصل بين الجهات الرقابية المختلفة وكافة فئات المجتمع الجامعى لخلق مشاركة مجتمعية فعالة للقضاء على الفساد ونشر قيم الشفافية والنزاهة، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وفى كلمته أكد الدكتور عصام الكردى ، رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة تلتزم بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، ولفت رئيس الجامعة أن مصر تشهد طفرة كبرى فى مواجهة الفساد تنفيذاً للإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2019/2020، وذلك اعمالاً لنص المادة 218 من الدستور المصرى 2014.

حيث تضمنت إلتزام الدولة بمكافحة الفساد، حيث تم وضع الإستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014/2018، ثم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تأسست على رصد أهم مظاهر الفساد والتحديات وسبل التغلب عليها.

وأكد الكردى أن جامعة الإسكندرية لديها خطة ممنهجة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره من خلال تبنى أليات مرتبطة بالإدارة الرشيدة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لأنه ليس هناك أحد فوق المحاسبة، لاسيما أن الجامعة تؤمن فى سياستها باللامركزية فى كافة كلياتها ومعاهدها ومستشفياتها والهيئات التابعة لها، وذلك لإقامة مجتمع جامعى يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويكافحه .

وأشار الكردى أن الجامعة قامت بتنفيذ كافة الإجراءات المتطلبة منها فى تنفيذ الاستراتيجية القومية2019/2020، ففى عام 2015 صدر قرار رئيس الجامعة بتشكيل لجنة مكافحة الفساد، وقد قامت هذه اللجنة بعملها فى ضوء ماتضمنته الإستراتيجية الأولى 2014/2018 ، وفى سبتمبر 2019 صدر قرار رئيس جامعة الإسكندرية بتشكيل لجنة فى إطار تنفيذ الإجراءات المتطلبة من الجامعة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، وذلك طبقا للدليل الاسترشادى لتقارير المتابعة الدورية للجهات المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الصادر من الأمانة الفنية للجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته عام 2019، وقد تضمن الدليل الأهداف والاجراءات المتطلبة من الجامعات ودور اللجنة المنوط بها تنفيذ هذه الاجراءات بصفة شهرية ودورية وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة، وأكد الكردى أن الجامعة تعمل على تطوير الجهاز الادارى والتحول الرقمى فى كافة خدماتها، مشيراً أن ميكنة كافة الإدارات والتحول الرقمى سيقضى على الفساد من منابعه، وأضاف أن الجامعة قامت بتفعيل تدريس مقرر مكافحة الفساد بكليات الجامعة منذ العام الماضى للحد من هذه الظاهرة التى تعرقل أى إقتصاد فى العالم.

فيما استعرض اللواء خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الإسكندرية إختصاصات هيئة الرقابة الإدارية بالدولة طبقا للدستور المصرى 2014، ودور الهيئة فى مجال منع ومافحة الفساد والتى يأتى من بينها التحرى خلف أسباب القصور فى العمل وإقتراح كافة السبل لتلافيها، كما أكد أنه سعيد بالتعاون الكبير بين الهيئة وجامعة الإسكندرية، مشيراً إلى أن الهدف من الندوة هو التواصل بين الهيئة وكافة فئات المجتمع الجامعى للحد من ظاهرة الفساد، ولفت أن ظاهرة الفساد متواجدة فى كل دول العالم سواء النامية او المتقدمة ولكن بنسب ودرجات مختلفة، وأشار أن الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد تستند على ثلاثة محاور وهى دور الأجهزة الرقابية ودور هيئة الرقابة الإدارية والمشروع القومى للبنية المعلوماتية، وأضاف أن الهيئة تسعى للتعاون مع كافة الجهات فى الدولة والجامعات لإنتاج أجيال تدرك معنى الفساد وتعمل على مكافحته، ولفت أن مصر تتحول رقمياً بصورة كبيرة جداً لتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى وتقديم خدمة متميزة وسريعة من خلال قاعدة بيانات الكترونية محكمة تماما ً.



مؤتمر مكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية



مؤتمر مكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية



مؤتمر مكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية