رئيس بلبيس عن ترتيب المحافظة بالمركز الأخير بشهادة الإعدادية: عجز المدرسين السبب

الشرقية - إيمان مهنى

اجتمع اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلببس بالشرقية، مع محمد علي متولي مدير الإدارة التعليمية، والدكتور أحمد شاهين رئيس مجلس الإمناء وعدد من موجهي المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية وعدد من أعضاء مجلس الإمناء و بمشاركه بعض أولياء الأمور وخلال الاجتماع ناقش الحضور عدد من الأسباب التي رآها البعض أهم المؤثرات في انخفاض نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 71.25% .

وتمثلت أهم تلك المشكلات عدم حضور طلبه الشهادة الإعدادية للمدارس، والعجز في معلمي التعليم الأساسي، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية مما يؤثر بالسلب على التزام الطالب بالمدرسة، كثافه الفصول العالية والاحتياج لعدد من المدارس الجديدة داخل مدينة بلبيس.

وبدورة قال اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، إنه سيرفع مذكره لمحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالنظر في عجز أعداد المدرسين بالمركز والذي يعد من أكبر المديريات التعليمية، وإنشاء عدد من المدارس الجديدة بالمركز، وتوفر عدد من قطع الأراضي المتبرع بها، كما قرر بمعاونة إدارات مجلس مدينة بلبيس لكل المدارس في أعمال متابعة حضور المدرسين والطلبة، محاربه ما يسمى بسناتر الدروس الخصوصية ومعاقبه كل المخالفين بأشد العقوبة.

وكذلك أكد الحضور على زيادة توعية الآباء والأبناء لحضور الطالب للمدرسة والزام المكتب الاعلامى للمجلس بالتعاون مع التوجيه الاجتماعى لمديرية التربية والتعليم بمركز مدينة بلبيس .

فى سياق متصل، تواصل الإدارات التعليمية تتلقى تظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة، وتيسيرا علي أولياء الأمور يتم التقدم بالتظلم لديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة، التابع لها المدرسة، وسوف يحدد للطالب وولى أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية .