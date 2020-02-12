سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس بلبيس عن ترتيب المحافظة بالمركز الأخير بشهادة الإعدادية: عجز المدرسين السبب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:08 م
رئيس بلبيس عن ترتيب المحافظة بالمركز الأخير بشهادة الإعدادية: عجز المدرسين السبب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلببس بالشرقية، مع محمد علي متولي مدير الإدارة التعليمية، والدكتور أحمد شاهين رئيس مجلس الإمناء وعدد من موجهي المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية وعدد من أعضاء مجلس الإمناء و بمشاركه بعض أولياء الأمور وخلال الاجتماع ناقش الحضور عدد من الأسباب التي رآها البعض أهم المؤثرات في انخفاض نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 71.25% .

 

وتمثلت أهم تلك المشكلات عدم حضور طلبه الشهادة الإعدادية للمدارس، والعجز في معلمي التعليم الأساسي، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية مما يؤثر بالسلب على التزام الطالب بالمدرسة، كثافه الفصول العالية والاحتياج لعدد من المدارس الجديدة داخل مدينة بلبيس.

 

وبدورة قال اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، إنه سيرفع مذكره لمحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالنظر في عجز أعداد المدرسين بالمركز والذي يعد من أكبر المديريات التعليمية، وإنشاء عدد من المدارس الجديدة بالمركز، وتوفر عدد من قطع الأراضي المتبرع بها، كما قرر بمعاونة إدارات مجلس مدينة بلبيس لكل المدارس في أعمال متابعة حضور المدرسين والطلبة، محاربه ما يسمى بسناتر الدروس الخصوصية ومعاقبه كل المخالفين بأشد العقوبة.

 

وكذلك أكد الحضور على زيادة توعية الآباء والأبناء لحضور الطالب للمدرسة والزام المكتب الاعلامى للمجلس بالتعاون مع التوجيه الاجتماعى لمديرية التربية والتعليم بمركز مدينة بلبيس .

 

فى سياق متصل، تواصل  الإدارات التعليمية تتلقى تظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة، وتيسيرا علي أولياء الأمور يتم التقدم بالتظلم لديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة، التابع لها المدرسة، وسوف يحدد للطالب وولى أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية .

 

 

 


الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية

تعليم الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة