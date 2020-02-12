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دراسة: الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:52 م
دراسة: الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرضى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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كشفت دراسة جديدة أجريت على مرضى فيروس كورونا أن عدد الرجال الذين يصابون بالفيروس أكبر من عدد النساء والأطفالوحسب إرم نيوز، وجد الباحثون أن 54 % من المصابين بين مرضى مستشفى ووهان الموثقين هم من الرجال، فى حين أشارت دراسة أخرى سابقة شملت المرضى فى المستشفيات الأخرى، إلى أن نسبة الإصابة بين الرجال كانت 68% مقارنة بالنساء.

 

ويحاول الباحثون الآن تحديد ما الذى يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، أو ما الذى يحمى النساء والأطفال من التقاطه.ويعتقد الخبراء حتى الآن بأن الزيادة يمكن أن تكون بسبب "القدرات المضادة للعدوى بالهرمونات الأنثوية".

 

ووجدت دراسة أجريت على 138 من أوائل مرضى فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى مستشفى فى ووهان أن 54.3 % منهم رجال.وانتقل أكثر من ربع جميع المرضى إلى وحدة العناية المركزة (ICU) وتوفى أكثر من 4% فى نهاية المطاف.

 

وعلى الرغم من أن أصغر مريض يبلغ من العمر 22 عاما، إلا أن متوسط العمر كان أعلى من ذلك بكثير، إذ بلغ 56 عاماووجد الباحثون أنه يمكن لمستويات سكر الدم المرتفعة المصاحبة لمرض السكرى أن تتغذى على الجزيئات الموجودة فى الجهاز المناعى، والتى من شأنها أن تساعد أجسامنا عادة على مكافحة العدوى.

 

كما رأى الباحثون أن الحالات المصابة بأمراض القلب مثلا يمكن أن تكون استجابتها المناعية أقل، ما يجعلها أقل مقاومة للعدوى ويمتلك من يتناولون علاج السرطان التأثير نفسه.

 

وأشارت اختبارات أخرى إلى أن هرمون الأستروجين فى الفئران قد يمنع الفيروس بالفعل من إصابة الخلايا، لكن من غير الواضح ما إذا كان الشيء نفسه صحيحا فى البشر.

 

وقد يكون هناك تفسير أكثر بساطة، إذ قال مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان "التفسير المحتمل هو أن العدوى لدى المرضى كانت مرتبطة بالتعرض المرتبط بسوق هوانان للمأكولات البحرية، وأن معظم المرضى المصابين كانوا من العمال الذكور".

 


كورونا

دراسة

الرجال

فيروس كورونا

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