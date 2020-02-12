ختام اجتماع لجنة تنمية القدرات بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية

كتب إبراهيم قاسم

يختتم اليوم الأربعاء، الجهاز المركزى للمحاسبات، مشاركته فى فاعليات الاجتماع الخامس عشر للجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذى يعقد بسلطنة عمان خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير.

ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول الذى يعقد عقب اعادة تشكيل اللجنة وفقًا لقرار المجلس التنفيذى للمنظمة العربية فى اجتماعه التاسع والخمسين الذى عقد بدولة قطر يوم 14 نوفمبر الماضى لتضم فى عضويتها 9 أجهزة رقابية عليا.

وتولت سلطنة عمان رئاسة لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وذلك بعضوية كل من مصر، والأردن، والعراق، وفلسطين ولبنان، والمغرب، وقطر، والكويت.

يذكر أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أسست فى عام 1976 وفـقا لمحضر الاجتماع التأسيسى لرؤساء هذه الأجهزة المنعقد بالقاهرة.

وتستهدف المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهزة الأعضاء ووطيد الصلات بينها، فضلا عن تشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث فى ميدان الرقابة الـمالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة فى المجالين العلمى والتطبيقى، وتقديم المعونة اللازمة إلى الدول العربية التى ترغب فى إنشاء أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة أو التى ترغب فى تطوير الأجهزة القائمة لديها.

كما تهدف المنظمة العمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء فى مجال الرقابة المالية، والعمل على نشر الوعى الرقابى فى الوطن العربى مما يساعد على تقوية دور الأجهزة فى أداء مهامها، وتنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء فى المنظمة والهيئات والمنظمات المتخصصة فى جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية "الانتوساي" والهيئات الدولية الإقليمية الأخرى التى لها صلة بأعمال الرقابة المالية.

السعى لتكليف المنظمة بتسمية هيئات الرقابة المالية التى تتولى مراقبة حسابات جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات والهيئات والشركات التابعة لها أو الممولة من قبلها، أو من قبل الـدول العربية والعمل على رفع مستوى الرقابة فيها.