خبير: فيروس كورونا يواصل تأثيره على أسعار الذهب عالميا ومحليا

واصل فيروس كورونا القاتل، تأثير على الأسواق العالمية، خاصة سوق الذهب، والذى شهد تذبذب في الأسعار خلال الثلاثة أيام الماضية، بحسب مصطفى نصار الخبير بأسواق الذهب.

وقال نصار لـ"اليوم السابع"، إن الذهب سجل أعلى مستوى لها في أسبوع في تعاملات الاثنين، في ظل سعي المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن، في ظل استمرار المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي يتزايد عدد ضحاياه بشكل يومى ليتجاوز 1000 شخص حتى الآن.

وأوضح الخبير بسوق الذهب، أن سعر الذهب صعد فى المعاملات الفورية إلى1574.87 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول يوم الاثنين مرتفعا 0.4 %، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير عند 1576.76 دولار، لكن هذا الارتفاع لم يدم طويلا وعاودت الأسعار للهبوط في تعاملات الثلاثاء لتسجل 1567 دولار للأوقية.

وقال مصطفى نصار، إنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بأثر الفيروس على الأسواق، ونرى تناميا في الوفيات والإصابات، وهنا العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة، وهو ما يدعم الطلب على الذهب في الفترة المقبلة.

نصار عاود للتأكيد على أن تحركات أسعار الذهب مرهون بقدرة الصين على استيعاب الفيروس القاتل والتعامل معه والسيطرة عليه، إذن الأمر حاليا مرتبط بمدى قدرات الصين والدول الأخرى التي ظهر الفيروس فيها للتعامل معه.

وفيما يتعلق بالسوق المحلى يقول نصار، إن أسعار الذهب في السوق المصرى لا تزال في نطاق 686 إلى 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، مشيرا إلى أن الزيادة أو الانخفاض في الأسعار مرتبط بتحرك الأوقية عالميا، لكن المبيعات بها بعض الهبوط الفترة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس حوالى 4 % منذ مطلع 2020.