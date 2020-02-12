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خبير ألمانى يجرى جراحات هيكلة الصمام الأورطى بالمؤتمر الدولى بجامعة المنصورة غدا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:22 م
خبير ألمانى يجرى جراحات هيكلة الصمام الأورطى بالمؤتمر الدولى بجامعة المنصورة غدا جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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ينظم قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة، المؤتمر الدولي السنوي السادس بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر خلال الفترة من 13-14 فبراير بقاعة الدكتور أبو النجا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة نسرين صلاح عمر  القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس المؤتمر، الدكتور الحسيني جميل رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، الدكتور وائل عبد العزيز نائب رئيس المؤتمر وينظم المؤتمر الدكتور عمرو عبد اللطيف سكرتير المؤتمر، الدكتور محمد سند منسق المؤتمر  ويحاضر بفعاليات المؤتمر 40 من خبراء جراحة القلب والصدر بالجامعات المصرية ومعهد القلب وجراحي القوات  بعض الجامعات الأوروبية.

يستضيف المؤتمر البروفيسور ماركس كرين من مركز القلب بميونخ بألمانيا لإجراء أحدث جراحات اصلاح وإعادة هيكلة الصمام الأورطي وهى من الجراحات الحديثة في مصر كما سيتم عمل بث حي من داخل غرف العمليات الى الحاضرين بالمؤتمر

يذكر بأن افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاربعاء المؤتمر السنوى الثالث لوحدة الغدد الصماء والسكر بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة " مستجدات أمراض الغدد الصماء والسكر فى الأطفال" الذى تنظمه الوحدة تحت رعاية وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث يومى 12 و 13 فبراير 2020 بقاعة الدكتور المهدى البسوسى بمستشفى الأطفال بالجامعة.

بحضور كل من الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هالة المرصفاوى رئيس قسم الأطفال بالكلية ورئيس شرف المؤتمر، الدكتور مجدى أبو الخير رئيس القسم السابق ورئيس شرف المؤتمر، الدكتورة أمانى الهوارى رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بالقسم ورئيس المؤتمر، الدكتور أشرف الشرقاوى.

 

 


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